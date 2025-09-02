Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.09.2025
14:17 02.09.2025
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушную тревогу в Севастополе отменили, предупреждение длилось более десяти минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Воздушную тревогу в Севастополе отменили, предупреждение длилось более десяти минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Воздушную тревогу в городе объявили в 13.50 мск. "Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев. Общественный транспорт города возобновляет движение. Сигнал продлился 12 минут.
в мире, севастополь, михаил развожаев
В мире, Севастополь, Михаил Развожаев
Вид на город Севастополь
Вид на город Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Воздушную тревогу в Севастополе отменили, предупреждение длилось более десяти минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Воздушную тревогу в городе объявили в 13.50 мск.
"Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев.
Общественный транспорт города возобновляет движение. Сигнал продлился 12 минут.
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу
В миреСевастопольМихаил Развожаев
 
 
