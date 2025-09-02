Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.09.2025
13:56 02.09.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Внимание всем! Воздушная тревога!", - написал губернатор. Сигнал о тревоге поступил в 13.50 мск. В городе приостановил работу наземный и морской общественный транспорт.
севастополь
в мире, севастополь, михаил развожаев
В мире, Севастополь, Михаил Развожаев
Губернатор Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе

Севастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Внимание всем! Воздушная тревога!", - написал губернатор.
Сигнал о тревоге поступил в 13.50 мск. В городе приостановил работу наземный и морской общественный транспорт.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
ВС России поразили комплекс по сборке БПЛА под Киевом
В мире, Севастополь, Михаил Развожаев
 
 
