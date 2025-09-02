https://ria.ru/20250902/sevastopol-2039086001.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Внимание всем! Воздушная тревога!", - написал губернатор. Сигнал о тревоге поступил в 13.50 мск. В городе приостановил работу наземный и морской общественный транспорт.
