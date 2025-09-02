https://ria.ru/20250902/serbiya-2039204571.html

Торговый оборот Сербии и России за полгода вырос на четыре процента

2025-09-02T20:32:00+03:00

БЕЛГРАД, 2 сен – РИА Новости. Торговый оборот Сербии и России за первые шесть месяцев 2025 года вырос на 4% относительно того же периода прошлого года после спада на 19% в 2024 году относительно того же периода 2023 года, заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава сербского государства и президент РФ Владимир Путин провели встречу во вторник в Пекине. "В этом году у нас увеличение относительно прошлого года в обороте товарами и услугами в размере около 4%, в прошлом году был спад около 19%, зависит от того, учитываете наши или их цифры, но по пропорциям мы согласны, что в этом году несколько лучше, чем было в прошлом году, в первые шесть месяцев, и надеемся, что продолжим таким темпом до конца года", - заявил Вучич после встречи, трансляцию вело агентство Танюг. Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко 10 июня заявил, что до конца года ожидает роста торгового оборота между Россией и Сербией.

2025

