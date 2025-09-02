Рейтинг@Mail.ru
Торговый оборот Сербии и России за полгода вырос на четыре процента
02.09.2025
Торговый оборот Сербии и России за полгода вырос на четыре процента
Торговый оборот Сербии и России за полгода вырос на четыре процента
БЕЛГРАД, 2 сен – РИА Новости. Торговый оборот Сербии и России за первые шесть месяцев 2025 года вырос на 4% относительно того же периода прошлого года после спада на 19% в 2024 году относительно того же периода 2023 года, заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава сербского государства и президент РФ Владимир Путин провели встречу во вторник в Пекине. "В этом году у нас увеличение относительно прошлого года в обороте товарами и услугами в размере около 4%, в прошлом году был спад около 19%, зависит от того, учитываете наши или их цифры, но по пропорциям мы согласны, что в этом году несколько лучше, чем было в прошлом году, в первые шесть месяцев, и надеемся, что продолжим таким темпом до конца года", - заявил Вучич после встречи, трансляцию вело агентство Танюг. Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко 10 июня заявил, что до конца года ожидает роста торгового оборота между Россией и Сербией.
Торговый оборот Сербии и России за полгода вырос на четыре процента

Вучич: торговый оборот Сербии и России за полгода вырос на 4%

Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Пекине
БЕЛГРАД, 2 сен – РИА Новости. Торговый оборот Сербии и России за первые шесть месяцев 2025 года вырос на 4% относительно того же периода прошлого года после спада на 19% в 2024 году относительно того же периода 2023 года, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Глава сербского государства и президент РФ Владимир Путин провели встречу во вторник в Пекине.
"В этом году у нас увеличение относительно прошлого года в обороте товарами и услугами в размере около 4%, в прошлом году был спад около 19%, зависит от того, учитываете наши или их цифры, но по пропорциям мы согласны, что в этом году несколько лучше, чем было в прошлом году, в первые шесть месяцев, и надеемся, что продолжим таким темпом до конца года", - заявил Вучич после встречи, трансляцию вело агентство Танюг.
Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко 10 июня заявил, что до конца года ожидает роста торгового оборота между Россией и Сербией.
Путин заявил, что рад видеть Вучича
