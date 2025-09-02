Вучич пригласил российские компании в Сербию

https://ria.ru/20250902/serbiya-2039147540.html
Президент Сербии Александр Вучич пригласил российские компании, в том числе РЖД и "Росатом", принять участие в инфраструктурных проектах в стране. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T15:42:00+03:00
2025-09-02T15:42:00+03:00
2025-09-02T15:45:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич пригласил российские компании, в том числе РЖД и "Росатом", принять участие в инфраструктурных проектах в стране."Мне нужно сказать всем российским компаниям, которые хотели бы принять участие в инфраструктурных проектах в Сербии - добро пожаловать, включая РЖД, "Росатом", конечно, и многие другие", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0b681a603c7c33da02194a4c6e241915.jpg
