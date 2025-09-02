https://ria.ru/20250902/serbiya-2039147540.html

Вучич пригласил российские компании в Сербию

Президент Сербии Александр Вучич пригласил российские компании, в том числе РЖД и "Росатом", принять участие в инфраструктурных проектах в стране. РИА Новости, 02.09.2025

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич пригласил российские компании, в том числе РЖД и "Росатом", принять участие в инфраструктурных проектах в стране."Мне нужно сказать всем российским компаниям, которые хотели бы принять участие в инфраструктурных проектах в Сербии - добро пожаловать, включая РЖД, "Росатом", конечно, и многие другие", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

