Вучич пригласил российские компании в Сербию
15:42 02.09.2025 (обновлено: 15:45 02.09.2025)
Вучич пригласил российские компании в Сербию
Вучич пригласил российские компании в Сербию
Президент Сербии Александр Вучич пригласил российские компании, в том числе РЖД и "Росатом", принять участие в инфраструктурных проектах в стране. РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич пригласил российские компании, в том числе РЖД и "Росатом", принять участие в инфраструктурных проектах в стране."Мне нужно сказать всем российским компаниям, которые хотели бы принять участие в инфраструктурных проектах в Сербии - добро пожаловать, включая РЖД, "Росатом", конечно, и многие другие", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
сербия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ржд, экономика, россия, александр вучич, владимир путин
Сербия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", РЖД, Экономика, Россия, Александр Вучич, Владимир Путин
Вучич пригласил российские компании в Сербию

Вучич пригласил компании из РФ участвовать в инфраструктурных проектах в Сербии

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич пригласил российские компании, в том числе РЖД и "Росатом", принять участие в инфраструктурных проектах в стране.
"Мне нужно сказать всем российским компаниям, которые хотели бы принять участие в инфраструктурных проектах в Сербии - добро пожаловать, включая РЖД, "Росатом", конечно, и многие другие", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи. 25 ноября 2021 года - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Межгосударственные отношения России и Сербии
30 августа, 20:32
 
СербияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РЖДЭкономикаРоссияАлександр ВучичВладимир Путин
 
 
