https://ria.ru/20250902/serbiya-2039146255.html
Россия с уважением относится к проводимому Сербией курсу, заявил Путин
Россия с уважением относится к проводимому Сербией курсу, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2025
Россия с уважением относится к проводимому Сербией курсу, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с уважением относится к независимому политическому курсу, который Сербия проводит под руководством своего... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T15:39:00+03:00
2025-09-02T15:39:00+03:00
2025-09-02T15:45:00+03:00
россия
сербия
владимир путин
александр вучич
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_0:18:3151:1790_1920x0_80_0_0_5c7be0b90bcfbda6b47eec27c1bef6ee.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с уважением относится к независимому политическому курсу, который Сербия проводит под руководством своего президента Александра Вучича."Мы видим и с уважением относимся к независимому внешнеполитическому курсу, который проводит Сербия под вашим руководством. И рад возможности поговорить сегодня и по двусторонним, по региональным делам, так, как это мы делаем с вами всегда, когда имеем возможность с вами лично поговорить", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Сербии.
https://ria.ru/20250830/diplomatiya-2015267705.html
россия
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_636db1bcf70050a7256c4cea9d5fc06e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сербия, владимир путин, александр вучич, в мире
Россия, Сербия, Владимир Путин, Александр Вучич, В мире
Россия с уважением относится к проводимому Сербией курсу, заявил Путин
Путин: РФ уважает независимый политический курс Сербии под руководством Вучича