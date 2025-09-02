Рейтинг@Mail.ru
Россия с уважением относится к проводимому Сербией курсу, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2025
15:39 02.09.2025 (обновлено: 15:45 02.09.2025)
Россия с уважением относится к проводимому Сербией курсу, заявил Путин
Россия с уважением относится к проводимому Сербией курсу, заявил Путин
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с уважением относится к независимому политическому курсу, который Сербия проводит под руководством своего президента Александра Вучича."Мы видим и с уважением относимся к независимому внешнеполитическому курсу, который проводит Сербия под вашим руководством. И рад возможности поговорить сегодня и по двусторонним, по региональным делам, так, как это мы делаем с вами всегда, когда имеем возможность с вами лично поговорить", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Сербии.
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с уважением относится к независимому политическому курсу, который Сербия проводит под руководством своего президента Александра Вучича.
"Мы видим и с уважением относимся к независимому внешнеполитическому курсу, который проводит Сербия под вашим руководством. И рад возможности поговорить сегодня и по двусторонним, по региональным делам, так, как это мы делаем с вами всегда, когда имеем возможность с вами лично поговорить", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Сербии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи. 25 ноября 2021 года
Межгосударственные отношения России и Сербии
30 августа, 20:32
 
Россия Сербия Владимир Путин Александр Вучич В мире
 
 
