Россия с уважением относится к проводимому Сербией курсу, заявил Путин

Россия с уважением относится к проводимому Сербией курсу, заявил Путин

россия

сербия

владимир путин

александр вучич

в мире

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с уважением относится к независимому политическому курсу, который Сербия проводит под руководством своего президента Александра Вучича."Мы видим и с уважением относимся к независимому внешнеполитическому курсу, который проводит Сербия под вашим руководством. И рад возможности поговорить сегодня и по двусторонним, по региональным делам, так, как это мы делаем с вами всегда, когда имеем возможность с вами лично поговорить", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Сербии.

