В Нови-Саде произошли беспорядки - РИА Новости, 02.09.2025
01:16 02.09.2025
В Нови-Саде произошли беспорядки
В Нови-Саде произошли беспорядки - РИА Новости, 02.09.2025
В Нови-Саде произошли беспорядки
Полиция вынуждена была применить силу и пресечь беспорядки у здания спортфака в Нови-Саде после завершения шествия в память о погибших при обрушении навеса на... РИА Новости, 02.09.2025
в мире
сербия
белград (город)
патриарх сербский порфирий
БЕЛГРАД, 2 сен - РИА Новости. Полиция вынуждена была применить силу и пресечь беспорядки у здания спортфака в Нови-Саде после завершения шествия в память о погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноябре 2024 года, сообщила пресс-служба МВД Сербии. Мемориальные акции и мирные шествия на 10 месяцев трагедии в понедельник прошли в городах Белград, Нови-Сад, Сомбор, Суботица, Крагуевац, Лесковац, Кикинда, Валево, Сремска-Митровица и других населенных пунктах, участники разместили фото и видео в соцсетях, мемориальные мероприятия прошли мирно. "Группа из около 280 человек после несогласованного шествия по улицам Нови-Сада, намеренно собралась перед входом факультета спорта и физической культуры (DIF), чтобы проникнуть туда силой. Часть собравшихся был в масках, они выкрикивали грубые оскорбления и ругательства в адрес полицейских. После двух четких предупреждений и указания собравшимся разойтись, которые не были выполнены, полиция начала действовать. Во время разгона толпы в сотрудников полиции бросали пиротехнические средства, петарды и дымовые шашки, камни и кирпичи. Пострадал один полицейский, которому кирпич попал в голову", - заявила пресс-служба МВД Сербии. Подчеркивается, что сотрудники полиции "быстро и эффективно установили общественный порядок", не допустили вторжения на факультет и защитили жизни и имущество граждан. В ночь на вторник продолжается установление личностей нападавших и задержания. Студенты факультета спорта и физической культуры (DIF) университета в городе Нови-Сад в понедельник в соцсетях распространили сообщение, что декан Патрик Дрид утром при поддержке полиции занял здание факультета, до того блокированное протестующими. Студенты в понедельник после толкания у входа с кордоном полиции через окна залезли в помещение факультета, затем ситуация успокоилась. А 28 апреля пять человек, включая самого декана получили травмы при попытке силой занять помещение и оттеснить демонстрантов. По закону о высшем образовании Сербии вузы обладают правом автономии, согласно которому план и содержание деятельности и учебных программ полностью определяют преподаватели, вне зависимости от основателя или владельца, в данном случае государства, а также полиция может зайти в помещение вуза только по официальному приглашению ректора или декана. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
сербия
белград (город)
В Нови-Саде произошли беспорядки

В Нови-Саде после акции в память о погибших в 2024 году произошли беспорядки

БЕЛГРАД, 2 сен - РИА Новости. Полиция вынуждена была применить силу и пресечь беспорядки у здания спортфака в Нови-Саде после завершения шествия в память о погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноябре 2024 года, сообщила пресс-служба МВД Сербии.
Мемориальные акции и мирные шествия на 10 месяцев трагедии в понедельник прошли в городах Белград, Нови-Сад, Сомбор, Суботица, Крагуевац, Лесковац, Кикинда, Валево, Сремска-Митровица и других населенных пунктах, участники разместили фото и видео в соцсетях, мемориальные мероприятия прошли мирно.
"Группа из около 280 человек после несогласованного шествия по улицам Нови-Сада, намеренно собралась перед входом факультета спорта и физической культуры (DIF), чтобы проникнуть туда силой. Часть собравшихся был в масках, они выкрикивали грубые оскорбления и ругательства в адрес полицейских. После двух четких предупреждений и указания собравшимся разойтись, которые не были выполнены, полиция начала действовать. Во время разгона толпы в сотрудников полиции бросали пиротехнические средства, петарды и дымовые шашки, камни и кирпичи. Пострадал один полицейский, которому кирпич попал в голову", - заявила пресс-служба МВД Сербии.
Подчеркивается, что сотрудники полиции "быстро и эффективно установили общественный порядок", не допустили вторжения на факультет и защитили жизни и имущество граждан. В ночь на вторник продолжается установление личностей нападавших и задержания.
Студенты факультета спорта и физической культуры (DIF) университета в городе Нови-Сад в понедельник в соцсетях распространили сообщение, что декан Патрик Дрид утром при поддержке полиции занял здание факультета, до того блокированное протестующими. Студенты в понедельник после толкания у входа с кордоном полиции через окна залезли в помещение факультета, затем ситуация успокоилась. А 28 апреля пять человек, включая самого декана получили травмы при попытке силой занять помещение и оттеснить демонстрантов.
По закону о высшем образовании Сербии вузы обладают правом автономии, согласно которому план и содержание деятельности и учебных программ полностью определяют преподаватели, вне зависимости от основателя или владельца, в данном случае государства, а также полиция может зайти в помещение вуза только по официальному приглашению ректора или декана.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
