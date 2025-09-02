Рейтинг@Mail.ru
Саперы вынесли неразорвавшийся снаряд из жилого дома в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 02.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:14 02.09.2025 (обновлено: 07:26 02.09.2025)
Саперы вынесли неразорвавшийся снаряд из жилого дома в Ростове-на-Дону
Саперы вынесли неразорвавшийся снаряд из жилого дома в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 02.09.2025
Саперы вынесли неразорвавшийся снаряд из жилого дома в Ростове-на-Дону
Сапёры вынесли за пределы здания неразорвавшийся снаряд, застрявший в одной из квартир дома в Ростове-на-Дону, сообщил глава города Алесандр Скрябин в... РИА Новости, 02.09.2025
ростов-на-дону
происшествия
специальная военная операция на украине
юрий слюсарь
александр скрябин
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сапёры вынесли за пределы здания неразорвавшийся снаряд, застрявший в одной из квартир дома в Ростове-на-Дону, сообщил глава города Алесандр Скрябин в Telegram-канале.В ночь на вторник врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал о работе ПВО в Ростове-на-Дону. По его словам, в результате атаки загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов в Левенцовском микрорайоне города, по предварительным данным, пострадавших нет. Позже глава города Александр Скрябин сообщил, что жителей двух многоквартирных домов, поврежденных в Ростове-на-Доне при атаке, разместят в организованном базе местной школы пункте временного размещения. Также Слюсарь сообщил, что в одной из квартир Ростова-на-Дону обнаружен снаряд, проводится эвакуация 320 жителей дома."В настоящее время заряд вынесен из дома силами саперов", - написал он.Скрябин отметил, что задействован пункт временного размещения на базе школы №115. В связи с этим, 2 сентября прием детей для обучения в школе №115 проводиться не будет. Подчеркивается, что обучение будет проводиться в дистанционном формате, а занятия в очной форме возобновятся после завершения необходимых мероприятий в пострадавшем доме и возвращения эвакуированных жителей.Также он добавил, что группы для поквартирного обхода и оценки ущерба начнут работать сегодня после завершения оперативных мероприятий.
ростов-на-дону
ростов-на-дону, происшествия, юрий слюсарь , александр скрябин
Ростов-на-Дону, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Юрий Слюсарь , Александр Скрябин
Саперы вынесли неразорвавшийся снаряд из жилого дома в Ростове-на-Дону

Саперы вынесли снаряд, застрявший в квартире в жилом доме в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сапёры вынесли за пределы здания неразорвавшийся снаряд, застрявший в одной из квартир дома в Ростове-на-Дону, сообщил глава города Алесандр Скрябин в Telegram-канале.
В ночь на вторник врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал о работе ПВО в Ростове-на-Дону. По его словам, в результате атаки загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов в Левенцовском микрорайоне города, по предварительным данным, пострадавших нет. Позже глава города Александр Скрябин сообщил, что жителей двух многоквартирных домов, поврежденных в Ростове-на-Доне при атаке, разместят в организованном базе местной школы пункте временного размещения. Также Слюсарь сообщил, что в одной из квартир Ростова-на-Дону обнаружен снаряд, проводится эвакуация 320 жителей дома.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Жителям поврежденных из-за атаки домов в Ростове-на-Дону оказывают помощь
03:10
"В настоящее время заряд вынесен из дома силами саперов", - написал он.
Скрябин отметил, что задействован пункт временного размещения на базе школы №115. В связи с этим, 2 сентября прием детей для обучения в школе №115 проводиться не будет. Подчеркивается, что обучение будет проводиться в дистанционном формате, а занятия в очной форме возобновятся после завершения необходимых мероприятий в пострадавшем доме и возвращения эвакуированных жителей.
Также он добавил, что группы для поквартирного обхода и оценки ущерба начнут работать сегодня после завершения оперативных мероприятий.
