Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине из-за несчастного случая погиб священник - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
04:25 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/sakhalin-2038979159.html
На Сахалине из-за несчастного случая погиб священник
На Сахалине из-за несчастного случая погиб священник - РИА Новости, 02.09.2025
На Сахалине из-за несчастного случая погиб священник
Настоятель храма в городе Макаров на Сахалине погиб в результате несчастного случая, сообщается на сайте Южно-Сахалинской и Курильской епархии. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T04:25:00+03:00
2025-09-02T04:25:00+03:00
религия
сахалин
воронежская область
сахалинская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556589_0:42:3077:1773_1920x0_80_0_0_fb95d698c09284454772af0b6e681be7.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сен – РИА Новости. Настоятель храма в городе Макаров на Сахалине погиб в результате несчастного случая, сообщается на сайте Южно-Сахалинской и Курильской епархии. "Тридцатого августа в результате несчастного случая на 54-м году жизни трагически погиб настоятель храма иконы Божией Матери Донская города Макарова иеромонах Димитрий (Луговской)", - говорится в сообщении. Соболезнования в связи с трагедией выразил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор, отметив, что "глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть о трагической кончине иеромонаха Димитрия (Луговского)". Как рассказал РИА Новости настоятель храма Святителя Иннокентия Московского, протоиерей Виктор Горбач, отец Димитрий, уроженец Воронежской области, в раннем детстве переехал жить в островной регион и более 30 лет посвятил пастырскому служению на Сахалине и Курилах. "Обстоятельства гибели священника известны по показаниям человека, который сопровождал отца Димитрия к Поклонному кресту в Макаровском районе. В настоящее время идут следственные действия, проводятся допросы. По показаниям спутника иеромонаха, ружье случайно выстрелило в пути", - сказал собеседник агентства. В СУСК по Сахалинской области сообщили РИА Новости, что расследованием гибели священнослужителя занимается 318-й военный следственный отдел.
https://ria.ru/20250731/kurdov-2032635285.html
https://ria.ru/20250512/savchenko-2016558882.html
сахалин
воронежская область
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556589_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_09412920841d0714e3ed8870ffc165b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сахалин, воронежская область, сахалинская область, происшествия
Религия, Сахалин, Воронежская область, Сахалинская область, Происшествия
На Сахалине из-за несчастного случая погиб священник

На Сахалине из-за несчастного случая погиб настоятель храма в городе Макаров

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сен – РИА Новости. Настоятель храма в городе Макаров на Сахалине погиб в результате несчастного случая, сообщается на сайте Южно-Сахалинской и Курильской епархии.
"Тридцатого августа в результате несчастного случая на 54-м году жизни трагически погиб настоятель храма иконы Божией Матери Донская города Макарова иеромонах Димитрий (Луговской)", - говорится в сообщении.
Протоиерей Николай Курдов - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Священник, окормлявший бойцов в зоне СВО, погиб в автокатастрофе
31 июля, 15:35
Соболезнования в связи с трагедией выразил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор, отметив, что "глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть о трагической кончине иеромонаха Димитрия (Луговского)".
Как рассказал РИА Новости настоятель храма Святителя Иннокентия Московского, протоиерей Виктор Горбач, отец Димитрий, уроженец Воронежской области, в раннем детстве переехал жить в островной регион и более 30 лет посвятил пастырскому служению на Сахалине и Курилах.
"Обстоятельства гибели священника известны по показаниям человека, который сопровождал отца Димитрия к Поклонному кресту в Макаровском районе. В настоящее время идут следственные действия, проводятся допросы. По показаниям спутника иеромонаха, ружье случайно выстрелило в пути", - сказал собеседник агентства.
В СУСК по Сахалинской области сообщили РИА Новости, что расследованием гибели священнослужителя занимается 318-й военный следственный отдел.
Священник Антоний Савченко - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В зоне СВО погиб военный священник Савченко
12 мая, 18:20
 
РелигияСахалинВоронежская областьСахалинская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала