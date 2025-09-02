https://ria.ru/20250902/sakhalin-2038979159.html

На Сахалине из-за несчастного случая погиб священник

На Сахалине из-за несчастного случая погиб священник - РИА Новости, 02.09.2025

На Сахалине из-за несчастного случая погиб священник

Настоятель храма в городе Макаров на Сахалине погиб в результате несчастного случая, сообщается на сайте Южно-Сахалинской и Курильской епархии.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сен – РИА Новости. Настоятель храма в городе Макаров на Сахалине погиб в результате несчастного случая, сообщается на сайте Южно-Сахалинской и Курильской епархии. "Тридцатого августа в результате несчастного случая на 54-м году жизни трагически погиб настоятель храма иконы Божией Матери Донская города Макарова иеромонах Димитрий (Луговской)", - говорится в сообщении. Соболезнования в связи с трагедией выразил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор, отметив, что "глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть о трагической кончине иеромонаха Димитрия (Луговского)". Как рассказал РИА Новости настоятель храма Святителя Иннокентия Московского, протоиерей Виктор Горбач, отец Димитрий, уроженец Воронежской области, в раннем детстве переехал жить в островной регион и более 30 лет посвятил пастырскому служению на Сахалине и Курилах. "Обстоятельства гибели священника известны по показаниям человека, который сопровождал отца Димитрия к Поклонному кресту в Макаровском районе. В настоящее время идут следственные действия, проводятся допросы. По показаниям спутника иеромонаха, ружье случайно выстрелило в пути", - сказал собеседник агентства. В СУСК по Сахалинской области сообщили РИА Новости, что расследованием гибели священнослужителя занимается 318-й военный следственный отдел.

