В Рязанской области сняли муниципальный режим ЧС после ЧП на предприятии
19:40 02.09.2025
В Рязанской области сняли муниципальный режим ЧС после ЧП на предприятии
В Рязанской области сняли муниципальный режим ЧС после ЧП на предприятии - РИА Новости, 02.09.2025
В Рязанской области сняли муниципальный режим ЧС после ЧП на предприятии
Муниципальный режим ЧС снят после ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 02.09.2025
происшествия
шиловский район
рязанская область
россия
РЯЗАНЬ, 2 сен - РИА Новости. Муниципальный режим ЧС снят после ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области, сообщил оперштаб региона. На предприятии Шиловского района Рязанской области 15 августа произошло возгорание в производственном цехе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По последним данным, погибли 28 человек. "Основные поисково-спасательные работы завершены, снят муниципальный режим ЧС", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
шиловский район
рязанская область
россия
происшествия, шиловский район, рязанская область, россия
Происшествия, Шиловский район, Рязанская область, Россия
В Рязанской области сняли муниципальный режим ЧС после ЧП на предприятии

В Шиловском районе Рязанской области сняли режим ЧС после ЧП на предприятии

© МЧС России/TelegramРазбор завалов на месте ЧП на заводе в Шиловском районе Рязанской области
Разбор завалов на месте ЧП на заводе в Шиловском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© МЧС России/Telegram
Разбор завалов на месте ЧП на заводе в Шиловском районе Рязанской области. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 2 сен - РИА Новости. Муниципальный режим ЧС снят после ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области, сообщил оперштаб региона.
На предприятии Шиловского района Рязанской области 15 августа произошло возгорание в производственном цехе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По последним данным, погибли 28 человек.
"Основные поисково-спасательные работы завершены, снят муниципальный режим ЧС", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Жительница Рязани получила срок за работу на украинскую разведку
28 августа, 09:47
 
Происшествия
 
 
