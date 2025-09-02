https://ria.ru/20250902/ryazan-2039196685.html

В Рязанской области сняли муниципальный режим ЧС после ЧП на предприятии

В Рязанской области сняли муниципальный режим ЧС после ЧП на предприятии

РЯЗАНЬ, 2 сен - РИА Новости. Муниципальный режим ЧС снят после ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области, сообщил оперштаб региона. На предприятии Шиловского района Рязанской области 15 августа произошло возгорание в производственном цехе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По последним данным, погибли 28 человек. "Основные поисково-спасательные работы завершены, снят муниципальный режим ЧС", - говорится в Telegram-канале оперштаба.

