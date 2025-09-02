Рубио посетит Израиль через две недели, сообщают СМИ
Jerusalem Post: госсекретарь США Рубио приедет в Израиль 14 сентября
© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио приедет в Израиль 14 сентября, сообщила израильская газета Jerusalem Post во вторник со ссылкой на два источника.
"Он, как ожидается, останется на несколько дней, во время которых встретится с высокопоставленными израильскими официальными лицами", - говорится в сообщении издания.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 63 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур рассказывал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По информации палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
