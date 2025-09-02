https://ria.ru/20250902/rst-2039101626.html

В РСТ оценили туристическую инфраструктуру России

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Туроператоры, принимающие китайских туристов в России, очень ждут безвизовый режим для граждан Китая, а туристическая инфраструктура России давно готова к приему больших потоков туристов, заявили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на генерального директора "Тари Тур" Марину Левченко. Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Позднее специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем предполагает аналогичную меру и для граждан КНР. "Туроператоры, принимающие китайских туристов в России, очень ждут соответствующих действий от правительства РФ. Это бы значительно увеличило поток туристов в РФ, так как облегчило бы все нынешние визовые формальности и удешевило стоимость туров в Россию", - сказала Левченко. Она подчеркнула, что отрасль давно ждет увеличения потока гостей из КНР. "Этот поток никак не восстанавливается до прежних объемов, пик которых пришелся на доковидный 2019 год. Вся туристическая инфраструктура давно готова к приему больших объемов туристов, и осень надеется на ответные действие по введению безвизового въезда для туристов из Китая", - заявила она.

