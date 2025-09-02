Рейтинг@Mail.ru
В РСТ оценили туристическую инфраструктуру России - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:28 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/rst-2039101626.html
В РСТ оценили туристическую инфраструктуру России
В РСТ оценили туристическую инфраструктуру России - РИА Новости, 02.09.2025
В РСТ оценили туристическую инфраструктуру России
Туроператоры, принимающие китайских туристов в России, очень ждут безвизовый режим для граждан Китая, а туристическая инфраструктура России давно готова к... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T14:28:00+03:00
2025-09-02T14:28:00+03:00
туризм
россия
китай
борис титов
российский союз туриндустрии (рст)
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Туроператоры, принимающие китайских туристов в России, очень ждут безвизовый режим для граждан Китая, а туристическая инфраструктура России давно готова к приему больших потоков туристов, заявили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на генерального директора "Тари Тур" Марину Левченко. Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Позднее специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем предполагает аналогичную меру и для граждан КНР. "Туроператоры, принимающие китайских туристов в России, очень ждут соответствующих действий от правительства РФ. Это бы значительно увеличило поток туристов в РФ, так как облегчило бы все нынешние визовые формальности и удешевило стоимость туров в Россию", - сказала Левченко. Она подчеркнула, что отрасль давно ждет увеличения потока гостей из КНР. "Этот поток никак не восстанавливается до прежних объемов, пик которых пришелся на доковидный 2019 год. Вся туристическая инфраструктура давно готова к приему больших объемов туристов, и осень надеется на ответные действие по введению безвизового въезда для туристов из Китая", - заявила она.
https://ria.ru/20241115/viza-1977288073.html
https://ria.ru/20250902/kitay-2039035470.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_455fd877910cdf93b84a4b4c653573db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, борис титов, российский союз туриндустрии (рст), российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
Туризм, Россия, Китай, Борис Титов, Российский союз туриндустрии (РСТ), Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития
В РСТ оценили туристическую инфраструктуру России

РСТ: туристическая инфраструктура давно готова к приему больших потоков туристов

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Туроператоры, принимающие китайских туристов в России, очень ждут безвизовый режим для граждан Китая, а туристическая инфраструктура России давно готова к приему больших потоков туристов, заявили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на генерального директора "Тари Тур" Марину Левченко.
Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.
Паспорт и посадочные талоны - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Туристов тут ждут! Кто и как получает визу в Россию
15 ноября 2024, 08:00
Позднее специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем предполагает аналогичную меру и для граждан КНР.
"Туроператоры, принимающие китайских туристов в России, очень ждут соответствующих действий от правительства РФ. Это бы значительно увеличило поток туристов в РФ, так как облегчило бы все нынешние визовые формальности и удешевило стоимость туров в Россию", - сказала Левченко.
Она подчеркнула, что отрасль давно ждет увеличения потока гостей из КНР.
"Этот поток никак не восстанавливается до прежних объемов, пик которых пришелся на доковидный 2019 год. Вся туристическая инфраструктура давно готова к приему больших объемов туристов, и осень надеется на ответные действие по введению безвизового въезда для туристов из Китая", - заявила она.
Флаг Китая на пешеходной улице в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В туротрасли назвали ввод Китаем безвиза для россиян потрясающей новостью
Вчера, 11:40
 
ТуризмРоссияКитайБорис ТитовРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала