Мужчин, которые могли сбежать из СИЗО в Екатеринбурге, объявили в розыск

2025-09-02T15:14:00+03:00

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Двоих осужденных, которые по данным СМИ могли сбежать из СИЗО №1 Екатеринбурга, объявили в федеральный розыск, свидетельствует информация из базы розыска МВД РФ. Ранее ряд СМИ сообщал, что из СИЗО-1 Екатеринбурга сбежали двое мужчин, которых в мае 2023 года задержали за попытку поджечь здание военкомата в Екатеринбурге. Официально региональные ГУМВД, СУСК, УФСИН не подтверждали и не опровергали данную информацию. В СМИ и соцсетях назывались имена сбежавших - это Иван Корюков и Александр Черепанов, обоих можно найти в базе данных "Розыск" МВД России. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ведомственной базе в отношении каждого из сбежавших. Кроме того, и уроженец Кировограда Корюков, и Черепанов (Нижние Серги Свердловской области) внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

