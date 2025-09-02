https://ria.ru/20250902/rostov-2039171159.html

В Ростове пресекли преступную сеть, вовлекавшую подростков в проституцию

Ростовская полиция ликвидировала преступную сеть, вовлекающую несовершеннолетних в проституцию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. РИА Новости, 02.09.2025

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости. Ростовская полиция ликвидировала преступную сеть, вовлекающую несовершеннолетних в проституцию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. "…Сотрудники… ГУ МВД России совместно с региональным Следственным комитетом и бойцами Росгвардии провели операцию, направленную на ликвидацию преступной группы, занимающейся организацией проституции, в том числе с вовлечением несовершеннолетних", - говорится в сообщении. В результате операции были задержаны два ключевых участника преступной сети, оба из Ростова: 35-летний мужчина, ранее судимый за разбой, и его 23-летний подельник. "Во время обысков у задержанных были изъяты флешки, банковские карты, мобильные телефоны, а также обнаружены иные предметы, свидетельствующие о преступной деятельности", - говорится в сообщении. В свою очередь в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской сообщили, что следователи возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин 23 и 35 лет, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), пунктом "в" части 2 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией). По ходатайству следователя СК судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в ведомстве.

