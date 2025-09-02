Рейтинг@Mail.ru
В Ростове пресекли преступную сеть, вовлекавшую подростков в проституцию - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/rostov-2039171159.html
В Ростове пресекли преступную сеть, вовлекавшую подростков в проституцию
В Ростове пресекли преступную сеть, вовлекавшую подростков в проституцию - РИА Новости, 02.09.2025
В Ростове пресекли преступную сеть, вовлекавшую подростков в проституцию
Ростовская полиция ликвидировала преступную сеть, вовлекающую несовершеннолетних в проституцию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T17:20:00+03:00
2025-09-02T17:20:00+03:00
происшествия
россия
ростов
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_0:252:2229:1506_1920x0_80_0_0_1b5c6c48246110c4292302e0f7c44342.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости. Ростовская полиция ликвидировала преступную сеть, вовлекающую несовершеннолетних в проституцию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. "…Сотрудники… ГУ МВД России совместно с региональным Следственным комитетом и бойцами Росгвардии провели операцию, направленную на ликвидацию преступной группы, занимающейся организацией проституции, в том числе с вовлечением несовершеннолетних", - говорится в сообщении. В результате операции были задержаны два ключевых участника преступной сети, оба из Ростова: 35-летний мужчина, ранее судимый за разбой, и его 23-летний подельник. "Во время обысков у задержанных были изъяты флешки, банковские карты, мобильные телефоны, а также обнаружены иные предметы, свидетельствующие о преступной деятельности", - говорится в сообщении. В свою очередь в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской сообщили, что следователи возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин 23 и 35 лет, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), пунктом "в" части 2 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией). По ходатайству следователя СК судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250205/bordel-1997447925.html
россия
ростов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_221:0:2229:1506_1920x0_80_0_0_38e5854e51334638570116db1c5e0592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ростов, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Ростов, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Ростове пресекли преступную сеть, вовлекавшую подростков в проституцию

Полиция ликвидировала группу, вовлекавшую несовершеннолетних в проституцию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости. Ростовская полиция ликвидировала преступную сеть, вовлекающую несовершеннолетних в проституцию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
"…Сотрудники… ГУ МВД России совместно с региональным Следственным комитетом и бойцами Росгвардии провели операцию, направленную на ликвидацию преступной группы, занимающейся организацией проституции, в том числе с вовлечением несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
В результате операции были задержаны два ключевых участника преступной сети, оба из Ростова: 35-летний мужчина, ранее судимый за разбой, и его 23-летний подельник.
"Во время обысков у задержанных были изъяты флешки, банковские карты, мобильные телефоны, а также обнаружены иные предметы, свидетельствующие о преступной деятельности", - говорится в сообщении.
В свою очередь в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской сообщили, что следователи возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин 23 и 35 лет, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), пунктом "в" части 2 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией). По ходатайству следователя СК судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в ведомстве.
Полиция прикрыла бордель в Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В Петербурге накрыли бордель, куда нанимали после сдачи экзамена
5 февраля, 10:21
 
ПроисшествияРоссияРостовСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала