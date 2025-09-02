https://ria.ru/20250902/rossiya-2039219756.html
ПВО за вечер уничтожила 27 беспилотников над территорией России
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российская ПВО вечером во вторник сбила 27 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ во вторник."Второго сентября в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА - над акваторией Черного моря, по семь БПЛА – над территориями Республики Крым и Ростовской области, два БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
