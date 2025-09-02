Рейтинг@Mail.ru
ПВО за вечер уничтожила 27 беспилотников над территорией России
23:26 02.09.2025 (обновлено: 23:31 02.09.2025)
ПВО за вечер уничтожила 27 беспилотников над территорией России
безопасность
черное море
республика крым
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российская ПВО вечером во вторник сбила 27 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ во вторник."Второго сентября в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА - над акваторией Черного моря, по семь БПЛА – над территориями Республики Крым и Ростовской области, два БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
черное море
республика крым
ростовская область
россия
безопасность, черное море, республика крым, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Безопасность, Черное море, Республика Крым, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российская ПВО вечером во вторник сбила 27 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"Второго сентября в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА - над акваторией Черного моря, по семь БПЛА – над территориями Республики Крым и Ростовской области, два БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Безопасность, Черное море, Республика Крым, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
 
 
Заголовок открываемого материала