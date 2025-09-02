Рейтинг@Mail.ru
МИД России обеспокоен из-за отказа США выдать визы палестинской делегации - РИА Новости, 02.09.2025
18:07 02.09.2025 (обновлено: 18:24 02.09.2025)
МИД России обеспокоен из-за отказа США выдать визы палестинской делегации
россия
сша
генеральная ассамблея оон
оон
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва серьезно обеспокоена решением США отказать палестинской делегации в выдаче виз для участия в Генассамблее ООН, а также аннулировать действующие визы, такое решение негативно скажется на ближневосточном урегулировании, заявили в МИД России.Отмечается, что 2 сентября состоялся телефонный разговор замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина с вице-президентом Палестины, заместителем председателя исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейном Шейхом по его просьбе."С российской стороны была выражена серьезная обеспокоенность в связи с данными произвольными американскими действиями... Кроме того, отмечалось, что отказ в допуске палестинской делегации в Нью-Йорк, в том числе для подключения к планируемому на 22 сентября второму раунду Международной конференции высокого уровня в поддержку двугосударственного решения палестино-израильского конфликта, негативно скажется на перспективах реанимирования ближневосточного мирного процесса, направленного в том числе на достижение устойчивой и долгосрочной стабильности и безопасности в регионе в целом", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что с российской стороны была высказана поддержка призыва Рамаллы к отмене данного решения. Это неприемлемое нарушение соглашения между ООН и правительством США от 1947 года, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.Госдеп США 29 августа сообщил, что ведомство в преддверии сессии Генеральной ассамблеи ООН отзывает или отказывает в визах представителям Палестины, в том числе главе Палестинской администрации Махмуду Аббасу.Агентство WAFA передавало, что Палестина требует от США пересмотреть и отменить решение о визовых ограничениях. Палестинские власти подчеркнули, что это решение противоречит международному праву и соглашению о штаб-квартире ООН.Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
россия, сша, генеральная ассамблея оон, оон
Россия, США, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва серьезно обеспокоена решением США отказать палестинской делегации в выдаче виз для участия в Генассамблее ООН, а также аннулировать действующие визы, такое решение негативно скажется на ближневосточном урегулировании, заявили в МИД России.
Отмечается, что 2 сентября состоялся телефонный разговор замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина с вице-президентом Палестины, заместителем председателя исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейном Шейхом по его просьбе.
"С российской стороны была выражена серьезная обеспокоенность в связи с данными произвольными американскими действиями... Кроме того, отмечалось, что отказ в допуске палестинской делегации в Нью-Йорк, в том числе для подключения к планируемому на 22 сентября второму раунду Международной конференции высокого уровня в поддержку двугосударственного решения палестино-израильского конфликта, негативно скажется на перспективах реанимирования ближневосточного мирного процесса, направленного в том числе на достижение устойчивой и долгосрочной стабильности и безопасности в регионе в целом", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что с российской стороны была высказана поддержка призыва Рамаллы к отмене данного решения. Это неприемлемое нарушение соглашения между ООН и правительством США от 1947 года, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Госдеп США 29 августа сообщил, что ведомство в преддверии сессии Генеральной ассамблеи ООН отзывает или отказывает в визах представителям Палестины, в том числе главе Палестинской администрации Махмуду Аббасу.
Агентство WAFA передавало, что Палестина требует от США пересмотреть и отменить решение о визовых ограничениях. Палестинские власти подчеркнули, что это решение противоречит международному праву и соглашению о штаб-квартире ООН.
Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
