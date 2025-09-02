Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко оценил перспективы сотрудничества России и Китая в сфере ИИ - РИА Новости, 02.09.2025
17:48 02.09.2025
Чернышенко оценил перспективы сотрудничества России и Китая в сфере ИИ
Чернышенко оценил перспективы сотрудничества России и Китая в сфере ИИ
Сфера искусственного интеллекта – одна из самых перспективных для сотрудничества России и Китая, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сфера искусственного интеллекта – одна из самых перспективных для сотрудничества России и Китая, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства в составе делегации принимает участие в рабочем визите президента России Владимира Путина в Китай. "Сфера искусственного интеллекта – одна из самых перспективных для сотрудничества. Продвигать кооперацию с Китайской Народной Республикой в области ИИ поручил президент Владимир Путин в декабре на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат. Вице-премьер добавил, что три китайские ассоциации присоединились к Международному альянсу в сфере ИИ, созданному в России в прошлом году.
Чернышенко оценил перспективы сотрудничества России и Китая в сфере ИИ

Чернышенко назвал сферу ИИ перспективной для сотрудничества России и Китая

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сфера искусственного интеллекта – одна из самых перспективных для сотрудничества России и Китая, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Зампред правительства в составе делегации принимает участие в рабочем визите президента России Владимира Путина в Китай.
"Сфера искусственного интеллекта – одна из самых перспективных для сотрудничества. Продвигать кооперацию с Китайской Народной Республикой в области ИИ поручил президент Владимир Путин в декабре на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.
Вице-премьер добавил, что три китайские ассоциации присоединились к Международному альянсу в сфере ИИ, созданному в России в прошлом году.
Заголовок открываемого материала