Чернышенко оценил перспективы сотрудничества России и Китая в сфере ИИ

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сфера искусственного интеллекта – одна из самых перспективных для сотрудничества России и Китая, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства в составе делегации принимает участие в рабочем визите президента России Владимира Путина в Китай. "Сфера искусственного интеллекта – одна из самых перспективных для сотрудничества. Продвигать кооперацию с Китайской Народной Республикой в области ИИ поручил президент Владимир Путин в декабре на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат. Вице-премьер добавил, что три китайские ассоциации присоединились к Международному альянсу в сфере ИИ, созданному в России в прошлом году.

