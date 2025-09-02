В США отметили важную деталь в действиях России
NYT: Россия ведет искусную дипломатию
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Россия ведет искусную дипломатию, цитирует директора Института Кеннана в Вашингтоне Майкла Киммейджа газета New York Times.
"Дело не только в том, что Россия выдержала три с половиной года тяжелой войны и все еще стоит на ногах и продолжает двигаться вперед, но и в том, что российская дипломатия была весьма искусной", — сказал он.
"Дело не только в том, что Россия выдержала три с половиной года тяжелой войны и все еще стоит на ногах и продолжает двигаться вперед, но и в том, что российская дипломатия была весьма искусной", — сказал он.
В статье отмечается, что с начала конфликта на Украине Москва уделяла особое внимание развитию отношений со странами за пределами Запада, особенно с Китаем, Индией и Турцией.
Президент России Владимир Путин находится в КНР с четырехдневным визитом, в ходе которого он принял участие в саммите ШОС, и провел серию переговоров с мировыми лидерами.
Президент России Владимир Путин находится в КНР с четырехдневным визитом, в ходе которого он принял участие в саммите ШОС, и провел серию переговоров с мировыми лидерами.
В среду он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.