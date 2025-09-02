https://ria.ru/20250902/rossiya-2039008485.html

В США отметили важную деталь в действиях России

В США отметили важную деталь в действиях России - РИА Новости, 02.09.2025

В США отметили важную деталь в действиях России

Россия ведет искусную дипломатию, цитирует директора Института Кеннана в Вашингтоне Майкла Киммейджа газета New York Times. "Дело не только в том, что Россия... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T09:26:00+03:00

2025-09-02T09:26:00+03:00

2025-09-02T10:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031946228_0:0:2542:1430_1920x0_80_0_0_46674fd94b0358055e484468753ee8a3.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Россия ведет искусную дипломатию, цитирует директора Института Кеннана в Вашингтоне Майкла Киммейджа газета New York Times. "Дело не только в том, что Россия выдержала три с половиной года тяжелой войны и все еще стоит на ногах и продолжает двигаться вперед, но и в том, что российская дипломатия была весьма искусной", — сказал он. В статье отмечается, что с начала конфликта на Украине Москва уделяла особое внимание развитию отношений со странами за пределами Запада, особенно с Китаем, Индией и Турцией. Президент России Владимир Путин находится в КНР с четырехдневным визитом, в ходе которого он принял участие в саммите ШОС, и провел серию переговоров с мировыми лидерами.В среду он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250902/makron-2039001231.html

https://ria.ru/20250902/shos-2039013332.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, владимир путин