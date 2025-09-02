Рейтинг@Mail.ru
Россия поможет Китаю перегнать США в мощности АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 02.09.2025
21:57 02.09.2025
Россия поможет Китаю перегнать США в мощности АЭС, заявил Лихачев
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия поможет Китаю перегнать США в установленной мощности атомных электростанций, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачёв телеканалу "Россия-1". "Китай обладает грандиозными планами по развитию атомной энергетики. Поставлена задача догнать и перегнать Соединённые Штаты Америки в установленной мощности, а это значит – выйти на мощность более 100 гигаватт", - сказал Лихачёв. По его словам, Россия поможет КНР достичь этой цели - создано уже четыре атомных реактора мощностью более гигаватта, строятся ещё четыре.
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия поможет Китаю перегнать США в установленной мощности атомных электростанций, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачёв телеканалу "Россия-1".
"Китай обладает грандиозными планами по развитию атомной энергетики. Поставлена задача догнать и перегнать Соединённые Штаты Америки в установленной мощности, а это значит – выйти на мощность более 100 гигаватт", - сказал Лихачёв.
По его словам, Россия поможет КНР достичь этой цели - создано уже четыре атомных реактора мощностью более гигаватта, строятся ещё четыре.
