Россия поможет Китаю перегнать США в мощности АЭС, заявил Лихачев
Россия поможет Китаю перегнать США в мощности АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 02.09.2025
Россия поможет Китаю перегнать США в мощности АЭС, заявил Лихачев
2025-09-02T21:57:00+03:00

Россия поможет Китаю перегнать США в установленной мощности атомных электростанций, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачёв телеканалу "Россия-1".
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия поможет Китаю перегнать США в установленной мощности атомных электростанций, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачёв телеканалу "Россия-1". "Китай обладает грандиозными планами по развитию атомной энергетики. Поставлена задача догнать и перегнать Соединённые Штаты Америки в установленной мощности, а это значит – выйти на мощность более 100 гигаватт", - сказал Лихачёв. По его словам, Россия поможет КНР достичь этой цели - создано уже четыре атомных реактора мощностью более гигаватта, строятся ещё четыре.
Россия поможет Китаю перегнать США в мощности АЭС, заявил Лихачев
