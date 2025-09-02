Продажи новых автомобилей в России сократились на 25%

https://ria.ru/20250902/rossija-2039119459.html
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Продажи новых транспортных средств в РФ за восемь месяцев 2025 года упали на 25% в годовом выражении, в августе текущего года - на 21%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. Указывается, что в категорию новых транспортных средств входят легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили, автобусы, грузовые автомобили до трех лет. "В январе - августе 2025 г. рынок новых транспортных средств составил 877 580 штук, (-25% относительно аналогичного периода 2024 года - 1 173 628 штук). При этом рынок новых автомобилей, произведенных в Российской Федерации, составил 483 253 штук (-6% относительно аналогичного периода 2024 г. - 516 167 штук)", - говорится в сообщении. В абсолютных цифрах продажи новых транспортных средств, согласно данным в таблицах, в августе составили 135,5 тысячи единиц.
