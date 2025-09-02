https://ria.ru/20250902/rossija-2038978920.html

Россия и Китай объявили о партнерстве для поддержки бизнеса, заявили в РФПИ

2025-09-02T04:21:00+03:00

экономика

россия

китай

азия

владимир путин

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

снг

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Национальный координационный центр международного делового сотрудничества (НКЦ) и Сычуаньская ассоциация в России и странах СНГ объявили о партнерстве для поддержки российского бизнеса на китайском рынке, и китайского – в РФ, соответствующее объявление состоялось в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай, сообщает РФПИ. "Стороны договорились оказывать всестороннюю поддержку российским компаниям, выходящим на китайский рынок, а также китайским компаниям, расширяющим свою деятельность на российском рынке. Эта поддержка будет включать содействие во взаимодействии с государственными органами, консультирование по соблюдению регуляторных требований и упрощение процесса получения необходимых разрешений", – говорится в сообщении. "Объединяя усилия с партнёрами из НКЦ и Сычуаньской ассоциации, мы создаём новые возможности для компаний обеих стран по выходу на рынки России и Китая. Вместе мы сфокусируемся на таких перспективных секторах, как инфраструктура, высокотехнологичное производство, электронная коммерция, одновременно создавая новую площадку для диалога и сотрудничества. Эти инициативы не только будут стимулировать торговлю и инвестиции, но и укрепят стратегическое партнёрство между Россией и Китаем", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В рамках этого партнерства НКЦ и Сычуаньская ассоциация будут проводить анализ рынков, содействовать определению поставщиков и потребителей в обеих странах и оказывать поддержку бизнесу в сфере логистики, используя свои деловые связи и опыт двусторонних отношений. РФПИ будет привлекать свои портфельные компании и международных со-инвесторов для реализации соответствующих инвестиционных возможностей. НКЦ был создан ведущими деловыми объединениями России в 2014 году для содействия крупным российским компаниям в выходе на рынки Азии и Африки. Помимо РСПП, ТПП РФ, "Опоры России", "Деловой России", в состав соучредителей НКЦ вошли такие компании, как РЖД, "Ренова", Fesco, "Газпром-медиа". Сычуаньская ассоциация появилась в том же году для развития сотрудничества между провинцией Сычуань и Россией в таких сферах, как экономика, торговля, инвестиции, культура, образование и туризм. Все три партнера договорились координировать усилия по организации совместных бизнес-форумов, отраслевых выставок, конференций и деловых встреч между российскими и китайскими предприятиями, содействия обмену знаниями и налаживанию новых деловых отношений. "Уверен, что данное соглашение послужит мощным импульсом для реализации взаимного инвестиционного потенциала, развития важнейших отраслей экономики, поспособствует созданию новых рабочих мест", - заявил президент НКЦ Кирилл Бабаев. Глава Сычуаньской ассоциации Цзэн Айго в свою очередь отметил, что партнеры будут не только содействовать выходу компаний на рынки, но и смогут сформировать комплексную платформу для взаимовыгодной интеграции. "Мы строим систему, в которой доверие и сотрудничество ведут к ощутимым результатам, устанавливая новый стандарт взаимодействия между нашими странами", - сказал он. РФПИ совместно с китайскими партнерами уже реализовал более 50 проектов в таких секторах, как инфраструктура, промышленное производство, финансы, образование, информационные технологии, розничная торговля и других. Общий объем вложений в эти проекты превышает 800 миллиардов рублей. Фонд инициировал ряд совместных проектов в сферах производства электромобилей, медицины, сельского хозяйства, культуры и кино.

россия

китай

азия

