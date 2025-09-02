Рейтинг@Mail.ru
В Россию в 2025 году въехали более 16 тысяч украинцев
03:31 02.09.2025 (обновлено: 10:08 02.09.2025)
В Россию в 2025 году въехали более 16 тысяч украинцев
В 2025 году российскую границу пересекли 16 225 граждан Украины, следует из данных статистики, попавших в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В 2025 году российскую границу пересекли 16 225 граждан Украины, следует из данных статистики, попавших в распоряжение РИА Новости. Согласно имеющимся сведениям, из них:За этот период 15 475 прибывших украинцев воспользовались авиатранспортом, 705 человек въехали в Россию на автомобиле, 45 — в пешем порядке.
россия, украина, общество
Россия, Украина, Общество
Паспорт гражданина Украины
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В 2025 году российскую границу пересекли 16 225 граждан Украины, следует из данных статистики, попавших в распоряжение РИА Новости.
Согласно имеющимся сведениям, из них:
  • 15 338 совершали частные визиты;
  • 652 — деловой;
  • 57 человек приехали в качестве туристов;
  • у 21 гражданина был транзитный проезд.
За этот период 15 475 прибывших украинцев воспользовались авиатранспортом, 705 человек въехали в Россию на автомобиле, 45 — в пешем порядке.
