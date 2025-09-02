https://ria.ru/20250902/rossija-2038975142.html
В Россию в 2025 году въехали более 16 тысяч украинцев
В Россию в 2025 году въехали более 16 тысяч украинцев
В Россию в 2025 году въехали более 16 тысяч украинцев
В 2025 году российскую границу пересекли 16 225 граждан Украины, следует из данных статистики, попавших в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T03:31:00+03:00
2025-09-02T03:31:00+03:00
2025-09-02T10:08:00+03:00
россия
украина
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155744/41/1557444182_0:215:2875:1832_1920x0_80_0_0_dec1b1729ae5eedec0e553fca58f0e53.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В 2025 году российскую границу пересекли 16 225 граждан Украины, следует из данных статистики, попавших в распоряжение РИА Новости. Согласно имеющимся сведениям, из них:За этот период 15 475 прибывших украинцев воспользовались авиатранспортом, 705 человек въехали в Россию на автомобиле, 45 — в пешем порядке.
россия
украина
россия, украина, общество
Россия, Украина, Общество
