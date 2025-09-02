https://ria.ru/20250902/rosnedra-2038975889.html

В Роснедрах рассказали, для чего нужны новые месторождения угля

В Роснедрах рассказали, для чего нужны новые месторождения угля - РИА Новости, 02.09.2025

В Роснедрах рассказали, для чего нужны новые месторождения угля

Массово развивать новые месторождения угля в России не требуется, но иногда они нужны в регионах по социальным причинам, например, для снабжения местных... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T03:43:00+03:00

2025-09-02T03:43:00+03:00

2025-09-02T03:43:00+03:00

экономика

россия

владивосток

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756951046_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_634556c6a226c32bdf307d5d7d52d8a4.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Массово развивать новые месторождения угля в России не требуется, но иногда они нужны в регионах по социальным причинам, например, для снабжения местных электростанций или производства дефицитных марок угля, сообщил в интервью РИА Новости глава Роснедр Олег Казанов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "Массово ставить в разработку новые угольные объекты сейчас не нужно, но потребность в них может возникать по показаниям. Например, месторождения нам могут понадобиться в определенных районах в силу социальных причин - для снабжения местных электростанций, для производства дефицитных марок угля", - сказал он. Казанов объяснил, что в России сейчас на балансе 272 миллиарда тонн запасов угля, а в распределенном фонде недр всего 46 миллиардов тонн, то есть 17% от общего объема, поэтому "арифметически" геологоразведка новых месторождений действительно не нужна. "Однако не любая геологоразведка нацелена на поиск новых месторождений. Есть еще и этап собственной разведки, которая предполагает подготовку уже имеющихся месторождений к добыче. А это нужно всегда", - добавил глава Роснедр. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20250902/geologorazvedka-2038972260.html

https://ria.ru/20240823/ugol-1967979622.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владивосток, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), дальневосточный федеральный университет