В Роснедрах рассказали, для чего нужны новые месторождения угля - РИА Новости, 02.09.2025
03:43 02.09.2025
В Роснедрах рассказали, для чего нужны новые месторождения угля
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Массово развивать новые месторождения угля в России не требуется, но иногда они нужны в регионах по социальным причинам, например, для снабжения местных электростанций или производства дефицитных марок угля, сообщил в интервью РИА Новости глава Роснедр Олег Казанов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "Массово ставить в разработку новые угольные объекты сейчас не нужно, но потребность в них может возникать по показаниям. Например, месторождения нам могут понадобиться в определенных районах в силу социальных причин - для снабжения местных электростанций, для производства дефицитных марок угля", - сказал он. Казанов объяснил, что в России сейчас на балансе 272 миллиарда тонн запасов угля, а в распределенном фонде недр всего 46 миллиардов тонн, то есть 17% от общего объема, поэтому "арифметически" геологоразведка новых месторождений действительно не нужна. "Однако не любая геологоразведка нацелена на поиск новых месторождений. Есть еще и этап собственной разведки, которая предполагает подготовку уже имеющихся месторождений к добыче. А это нужно всегда", - добавил глава Роснедр. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Массово развивать новые месторождения угля в России не требуется, но иногда они нужны в регионах по социальным причинам, например, для снабжения местных электростанций или производства дефицитных марок угля, сообщил в интервью РИА Новости глава Роснедр Олег Казанов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Массово ставить в разработку новые угольные объекты сейчас не нужно, но потребность в них может возникать по показаниям. Например, месторождения нам могут понадобиться в определенных районах в силу социальных причин - для снабжения местных электростанций, для производства дефицитных марок угля", - сказал он.
Казанов объяснил, что в России сейчас на балансе 272 миллиарда тонн запасов угля, а в распределенном фонде недр всего 46 миллиардов тонн, то есть 17% от общего объема, поэтому "арифметически" геологоразведка новых месторождений действительно не нужна.
"Однако не любая геологоразведка нацелена на поиск новых месторождений. Есть еще и этап собственной разведки, которая предполагает подготовку уже имеющихся месторождений к добыче. А это нужно всегда", - добавил глава Роснедр.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
