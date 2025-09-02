Рейтинг@Mail.ru
Черногория может стать 28-м членом ЕС, заявила еврокомиссар - РИА Новости, 02.09.2025
17:09 02.09.2025 (обновлено: 17:38 02.09.2025)
Черногория может стать 28-м членом ЕС, заявила еврокомиссар
Черногория может стать 28-м членом ЕС, заявила еврокомиссар - РИА Новости, 02.09.2025
Черногория может стать 28-м членом ЕС, заявила еврокомиссар
Черногория может стать 28-й страной-участницей Евросоюза в 2028 году, технические переговоры должны завершиться в конце 2026 года, заявила европейский комиссар... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T17:09:00+03:00
2025-09-02T17:38:00+03:00
БРЮССЕЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Черногория может стать 28-й страной-участницей Евросоюза в 2028 году, технические переговоры должны завершиться в конце 2026 года, заявила европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос."Черногория уже открыла все кластеры (переговорных глав - ред.), поэтому мы завершаем (процесс согласования - ред.), и с технической точки зрения реалистичной перспективой является то, что мы могли бы завершить переговоры в конце следующего года, то есть в 2026 году. Если посмотреть на среднее время ратификации соглашения о вступлении, то оно составляет от одного до двух лет. В таком случае Черногория может стать 28-м государством-членом ЕС в 2028 году. Албании предстоит открыть еще всего два кластера, и это произойдет в следующем году, и мы сможем завершить переговоры с технической точки зрения в конце 2027 года", - сказала Кос на пресс-конференции в Копенгагене.Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в Европейский союз. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.Получение статуса кандидата - лишь начало достаточно длительного пути по вступлению в Евросоюз. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней в настоящее время в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Черногория может стать 28-м членом ЕС, заявила еврокомиссар

Еврокомиссар Кос заявила, что Черногория может войти в ЕС в 2028 году

БРЮССЕЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Черногория может стать 28-й страной-участницей Евросоюза в 2028 году, технические переговоры должны завершиться в конце 2026 года, заявила европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос.
"Черногория уже открыла все кластеры (переговорных глав - ред.), поэтому мы завершаем (процесс согласования - ред.), и с технической точки зрения реалистичной перспективой является то, что мы могли бы завершить переговоры в конце следующего года, то есть в 2026 году. Если посмотреть на среднее время ратификации соглашения о вступлении, то оно составляет от одного до двух лет. В таком случае Черногория может стать 28-м государством-членом ЕС в 2028 году. Албании предстоит открыть еще всего два кластера, и это произойдет в следующем году, и мы сможем завершить переговоры с технической точки зрения в конце 2027 года", - сказала Кос на пресс-конференции в Копенгагене.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в Европейский союз. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата - лишь начало достаточно длительного пути по вступлению в Евросоюз. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней в настоящее время в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
