РФПИ и China Railway Real Estate Group построят китайско-российский центр

04:06 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из крупнейших строительных корпораций Китая China Railway Real Estate Group договорились о партнерстве по проекту строительства в деловом центре Пекина китайско-российского торгового, экономического и культурного центра, сообщил РФПИ. "Проект предусматривает строительство комплекса в центральном деловом районе Пекина, который входит в состав Пекинской зоны свободной торговли. В результате будет создан инновационный и промышленный кластер, посвященный китайско-российскому сотрудничеству, с акцентом на совместное развитие рынков и межотраслевую интеграцию", – говорится в сообщении. "Стратегическое сотрудничество России и Китая предусматривает реализацию совместных проектов в самых разных отраслях. Строительство китайско-российского экономического, торгового и культурного центра будет способствовать укреплению двусторонних отношений, стимулируя прямое экономическое взаимодействие, поддерживая совместные инициативы в приоритетных сферах и создавая долгосрочную платформу для стратегического партнерства и взаимного развития", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Ожидается, что в кластере разместятся российские торгово-промышленные палаты, финансовые институты и ведущие компании, работающие в стратегических отраслях, включая энергетику, сельское хозяйство и другие. "Регулярное проведение культурных мероприятий и экономических форумов создаст высококлассную площадку и новый культурный центр, который укрепит экономическое и культурное сотрудничество между двумя странами", - уверены в российском фонде. РФПИ обладает успешным опытом реализации совместно с иностранными партнерами более 100 проектов общим объемом свыше 2,3 триллиона рублей.
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкПанорама Пекина
© РИА Новости / Александр Макаров
Панорама Пекина. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из крупнейших строительных корпораций Китая China Railway Real Estate Group договорились о партнерстве по проекту строительства в деловом центре Пекина китайско-российского торгового, экономического и культурного центра, сообщил РФПИ.
"Проект предусматривает строительство комплекса в центральном деловом районе Пекина, который входит в состав Пекинской зоны свободной торговли. В результате будет создан инновационный и промышленный кластер, посвященный китайско-российскому сотрудничеству, с акцентом на совместное развитие рынков и межотраслевую интеграцию", – говорится в сообщении.
"Стратегическое сотрудничество России и Китая предусматривает реализацию совместных проектов в самых разных отраслях. Строительство китайско-российского экономического, торгового и культурного центра будет способствовать укреплению двусторонних отношений, стимулируя прямое экономическое взаимодействие, поддерживая совместные инициативы в приоритетных сферах и создавая долгосрочную платформу для стратегического партнерства и взаимного развития", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ожидается, что в кластере разместятся российские торгово-промышленные палаты, финансовые институты и ведущие компании, работающие в стратегических отраслях, включая энергетику, сельское хозяйство и другие.
"Регулярное проведение культурных мероприятий и экономических форумов создаст высококлассную площадку и новый культурный центр, который укрепит экономическое и культурное сотрудничество между двумя странами", - уверены в российском фонде.
РФПИ обладает успешным опытом реализации совместно с иностранными партнерами более 100 проектов общим объемом свыше 2,3 триллиона рублей.
