Путин оценил результат совместной работы России и Белоруссии
18:49 02.09.2025 (обновлено: 19:06 02.09.2025)
Путин оценил результат совместной работы России и Белоруссии
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Результат совместной работы РФ и Белоруссии очевиден, в том числе с точки зрения экономического роста, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в Пекине.В ходе встречи Путин отметил очень близкие межгосударственные отношения РФ и Белоруссии и личные отношения с Лукашенко."Важно то, что результат нашей совместной работы очевиден. Я уже об этом сказал, с точки зрения экономического роста, облагораживания структуры экономики. Все-таки у нас многое делается и делается достаточно эффективно", - сказал Путин.
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Результат совместной работы РФ и Белоруссии очевиден, в том числе с точки зрения экономического роста, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в Пекине.
В ходе встречи Путин отметил очень близкие межгосударственные отношения РФ и Белоруссии и личные отношения с Лукашенко.
"Важно то, что результат нашей совместной работы очевиден. Я уже об этом сказал, с точки зрения экономического роста, облагораживания структуры экономики. Все-таки у нас многое делается и делается достаточно эффективно", - сказал Путин.
Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии
1 августа, 16:54
1 августа, 16:54
 
