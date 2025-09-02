https://ria.ru/20250902/rezultat-2039188493.html
Путин оценил результат совместной работы России и Белоруссии
Путин оценил результат совместной работы России и Белоруссии
Путин оценил результат совместной работы России и Белоруссии
Результат совместной работы РФ и Белоруссии очевиден, в том числе с точки зрения экономического роста, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Результат совместной работы РФ и Белоруссии очевиден, в том числе с точки зрения экономического роста, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в Пекине.В ходе встречи Путин отметил очень близкие межгосударственные отношения РФ и Белоруссии и личные отношения с Лукашенко."Важно то, что результат нашей совместной работы очевиден. Я уже об этом сказал, с точки зрения экономического роста, облагораживания структуры экономики. Все-таки у нас многое делается и делается достаточно эффективно", - сказал Путин.
Путин оценил результат совместной работы России и Белоруссии
Путин назвал результат совместной работы России и Белоруссии очевидным