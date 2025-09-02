https://ria.ru/20250902/reys-2038964937.html
Рейс из Владивостока в Москву задержали почти на 20 часов
Рейс в Москву авиакомпании "Аэрофлот" задержали во Владивостоке почти на 20 часов по техническим причинам, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 02.09.2025
происшествия
москва
владивосток
аэрофлот
дальневосточная транспортная прокуратура
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Рейс в Москву авиакомпании "Аэрофлот" задержали во Владивостоке почти на 20 часов по техническим причинам, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "В международном аэропорту Владивосток имени В.К. Арсеньева по техническим причинам задержан вылет рейса Владивосток - Москва авиакомпании "Аэрофлот", запланированный на 17.30 (10.30 мск) 1 сентября. Отправления ожидают 172 пассажира, из них восемь - несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Предварительное время вылета в 13.30 (06.30 мск) 2 сентября, перевозчик предоставил пассажирам обязательные услуги, Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса, уточнили в надзорном ведомстве.
происшествия, москва, владивосток, аэрофлот, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Москва, Владивосток, Аэрофлот, Дальневосточная транспортная прокуратура
