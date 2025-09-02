https://ria.ru/20250902/reys-2038964937.html

Рейс из Владивостока в Москву задержали почти на 20 часов

Рейс из Владивостока в Москву задержали почти на 20 часов - РИА Новости, 02.09.2025

Рейс из Владивостока в Москву задержали почти на 20 часов

Рейс в Москву авиакомпании "Аэрофлот" задержали во Владивостоке почти на 20 часов по техническим причинам, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T00:41:00+03:00

2025-09-02T00:41:00+03:00

2025-09-02T00:41:00+03:00

происшествия

москва

владивосток

аэрофлот

дальневосточная транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/70794/47/707944791_0:333:2299:1626_1920x0_80_0_0_e63ae8cb9f5d4bde8cded96bf0f8c1d3.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Рейс в Москву авиакомпании "Аэрофлот" задержали во Владивостоке почти на 20 часов по техническим причинам, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "В международном аэропорту Владивосток имени В.К. Арсеньева по техническим причинам задержан вылет рейса Владивосток - Москва авиакомпании "Аэрофлот", запланированный на 17.30 (10.30 мск) 1 сентября. Отправления ожидают 172 пассажира, из них восемь - несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Предварительное время вылета в 13.30 (06.30 мск) 2 сентября, перевозчик предоставил пассажирам обязательные услуги, Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса, уточнили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20250822/reys--2036927403.html

москва

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, владивосток, аэрофлот, дальневосточная транспортная прокуратура