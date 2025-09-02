Рейтинг@Mail.ru
Рейс из Владивостока в Москву задержали почти на 20 часов
Рейс из Владивостока в Москву задержали почти на 20 часов
Рейс из Владивостока в Москву задержали почти на 20 часов
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Рейс в Москву авиакомпании "Аэрофлот" задержали во Владивостоке почти на 20 часов по техническим причинам, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "В международном аэропорту Владивосток имени В.К. Арсеньева по техническим причинам задержан вылет рейса Владивосток - Москва авиакомпании "Аэрофлот", запланированный на 17.30 (10.30 мск) 1 сентября. Отправления ожидают 172 пассажира, из них восемь - несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Предварительное время вылета в 13.30 (06.30 мск) 2 сентября, перевозчик предоставил пассажирам обязательные услуги, Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса, уточнили в надзорном ведомстве.
Рейс из Владивостока в Москву задержали почти на 20 часов

Рейс из Владивостока в Москву задержали на 20 часов по техническим причинам

Новый терминал аэропорта Владивостока. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Рейс в Москву авиакомпании "Аэрофлот" задержали во Владивостоке почти на 20 часов по техническим причинам, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"В международном аэропорту Владивосток имени В.К. Арсеньева по техническим причинам задержан вылет рейса Владивосток - Москва авиакомпании "Аэрофлот", запланированный на 17.30 (10.30 мск) 1 сентября. Отправления ожидают 172 пассажира, из них восемь - несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Предварительное время вылета в 13.30 (06.30 мск) 2 сентября, перевозчик предоставил пассажирам обязательные услуги, Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса, уточнили в надзорном ведомстве.
Заголовок открываемого материала