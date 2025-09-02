https://ria.ru/20250902/reshenie-2039152563.html

В РПЦ прокомментировали решение эстонского суда относительно ЭХПЦ

В РПЦ прокомментировали решение эстонского суда относительно ЭХПЦ - РИА Новости, 02.09.2025

В РПЦ прокомментировали решение эстонского суда относительно ЭХПЦ

Договор аренды исторического здания церковной канцелярии в Таллине, которое эстонские власти пытаются отобрать у Эстонской христианской православной церкви... РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Договор аренды исторического здания церковной канцелярии в Таллине, которое эстонские власти пытаются отобрать у Эстонской христианской православной церкви (ЭХПЦ, ранее – Эстонская православная церковь Московского патриархата), заключался как бессрочный, а Церковь занимает его уже почти 200 лет, рассказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. Суд в Эстонии ранее признал законным решение властей Таллина о расторжении договора об аренде канцелярии на улице Пикк в Таллине с ЭХПЦ. В мае 2024 года глава управы района Кесклинн Сандер Андла заявил, что власти Таллина расторгли договор аренды, Церковь должна была освободить помещения в конце июля. По информации телерадиокомпании ERR, ЭПЦ получила помещения в бессрочную аренду в 2005 году. Эстония также сдает в аренду ЭПЦ три церковных здания и один приходской дом в Таллине. "Ранее действовавший арендный договор 20 лет назад был перезаключен Таллинской мэрией как бессрочный. Претензии на это же здание со стороны Константинопольской церковной юрисдикции в Эстонии во главе с митрополитом Стефаносом мэрия удовлетворила путем передачи им в собственность, а не в аренду, соседнего здания – дома по адресу: улица Пикк 66. Очень скоро оно было продано – ведь прихожан у Константинопольской церкви очень мало", – сказал Балашов. Церковное управление, отметил он, приобрело здание на улице Пикк для своих нужд уже почти два столетия назад, и даже в советские времена в нем трудились управлявшие Таллинской епархией архиереи. Среди них, напомнил протоиерей, был и митрополит Алексий, впоследствии – патриарх Московский и всея Руси Алексий II. "Настали новые времена, и была поставлена задача удушить в Эстонии православную церковь, связанную с Московским патриархатом. И все прежние обещания стали недействительными, а дорогой для каждого православного человека скромный уголок, где три десятилетия трудился наш приснопамятный патриарх Алексий II, а также другие выдающиеся архиереи и церковные деятели, велено было упразднить. Стыдно должно быть эстонским властям, но, как показывает практика их борьбы с исторической памятью, они научились подавлять в себе такое чувство", – заключил советник патриарха. Парламент Эстонии ранее принял закон, предусматривающий разрыв канонической связи Эстонской православной христианской церкви с Русской православной церковью. В ЭХПЦ назвали поправки ограничивающими свободу вероисповедания и направленными против нее и Пюхтицкого ставропигиального (подчиненного непосредственно патриарху Московскому и всея Руси) женского монастыря, а также заявляли о намерении обратиться из-за этого в международные организации.

