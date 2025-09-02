https://ria.ru/20250902/remont-2039101949.html

Более 600 школ и 500 детских садов отремонтировали в Тверской области

Более 600 школ и 500 детских садов отремонтировали в Тверской области

2025-09-02T14:29:00+03:00

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В 2017-2025 годах развитием образовательной инфраструктуры в Тверской области были охвачены 686 школ и 517 детских садов, в следующем году при поддержке области работы будут проведены в 48 школах и 61 детском саду, сообщает пресс-служба правительства области. Решения по продолжению в 2026 году ремонтных работ в образовательных организациях Тверской области были приняты на заседании правительства региона под руководством губернатора области Игоря Рудени. Он напомнил, что 1 сентября в учебных заведениях начался новый учебный год, и добавил, что Верхневолжье идет по пути совершенствования инфраструктуры образовательных учреждений для всестороннего образования и воспитания подрастающего поколения. "И мы взяли на себя обязательства с учетом поставленных задач ежегодно строить и вводить не менее одного детского социального учреждения. Это либо реконструкция, либо сдача нового объекта – школы, детского сада, стадиона. Так, в текущем году введены две школы – в Вахонино Конаковского района и в Максатихе", – приводит пресс-служба слова Рудени. Губернатор подчеркнул, что в Тверской области развитие материально-технической базы системы образования, капитальный ремонт и модернизация учреждений ведется на основе долгосрочного планирования. Руденя обратил внимание министров, глав муниципалитетов на то, что решение о проведении ремонтов принимается на заседании правительства заблаговременно, чтобы на местах были вовремя заключены контракты и работы завершены до начала занятий. Также главой региона поставлены задачи по развитию сельских школ, созданию на селе образовательных центров, где дети смогут изучать дополнительные дисциплины, заниматься спортом. В 2026 году ремонты предусмотрены в целом ряде сельских образовательных организаций, к примеру, в семи школах Оленинского округа, трех школах Бельского округа. Областная программа по развитию образовательной инфраструктуры стартовала в регионе в 2017 году по решению Рудени. Изначально в проект были включены только школы, затем принято решение о включении в программу детских садов. С 2022 года стартовал проект по модернизации школ при поддержке федерации, а также обновления игровых комплексов возле детских садов. Кроме того, ведется модернизация дошкольных учреждений. Ежегодно программа совершенствуется и дополняется новыми направлениями. Помимо наружных и внутренних ремонтных работ в учебных помещениях приводятся в порядок санитарные комнаты, спортивные залы, прилегающие территории, закупается оборудование. Практикуется комплексный подход к ремонтам, разработаны методические рекомендации. Например, это обустройство в учреждениях образования кровель из металлочерепицы, металлопластиковых окон с защитой от ультрафиолета и другие. Мероприятия по укреплению материально-технической базы образовательных организаций соответствуют задачам национального проекта "Молодежь и дети".

игорь руденя, тверская область, школы