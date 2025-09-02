https://ria.ru/20250902/remont-2039037294.html

Капитальный ремонт очистных сооружений завершили в подмосковном Зарайске

Капитальный ремонт очистных сооружений завершили в подмосковном Зарайске

2025-09-02T11:48:00+03:00

2025-09-02T12:53:00+03:00

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Капитальный ремонт очистных сооружений завершили в селе Протекино муниципального округа Зарайск, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Отмечается, что сооружения обслуживают почти 700 жителей, восемь многоквартирных домов, а также школу, дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт. Губернатор региона Андрей Воробьев приехал на объект, чтобы проверить готовность работ. "Для нас очень важны вопросы экологии. Не только в больших городах, таких как Красногорск, Одинцово, Балашиха, Подольск, где мы модернизируем огромные очистные (их порядка двух десятков), но и в небольших населенных пунктах. Поэтому малые очистные сооружения тоже продолжаем обновлять. Как правило, когда есть газ, электричество, дорога, очистные – поселки, малые города развиваются. И для нас это важный элемент работы. Сегодня мы в Зарайске присутствуем на одном из таких объектов, который успешно работает. Эти очистные мы построили по наказу жителей, с которыми встречались некоторое время назад. Сооружения переводим в автоматический режим, они надежно выполняют полный цикл очистки по современным требованиям. Появилась функция доочистки воды, которой не было раньше", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Очистные сооружения были построены в 1974 году. В рамках ремонта возвели блок биологической очистки, который включает аэротенк и вторичный отстойник, установили систему аэрации с тремя воздуходувками (две рабочие, одна резервная). Ввели доочистку – мешочные фильтры, УФ-обеззараживание, включая систему возврата ила и иловые карты. В муниципальном округе Зарайск проживает почти 37 тысяч человек, здесь действует 17 очистных сооружений (в основном малой мощности) и 55 водозаборных узлов. Сейчас в округе идут работы по строительству ВЗУ в деревне Летуново и ремонту водопроводов в селах Чулки-Соколово, Макеево, деревнях Иванчиково, Мендюкино и Летуново. Их планируется завершить в этом году. В 2026-2028 годах в соответствии с задачами нацпроекта "Экологическое благополучие" запланированы модернизация и строительство 15 водозаборных узлов и ремонт 16 очистных сооружений. Еще 12 мероприятий проведут до 2027 года на сетях в рамках инвестиционных программ.

московская область (подмосковье)

Новости

андрей воробьев, московская область (подмосковье)