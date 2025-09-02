Рейтинг@Mail.ru
Названы самые безопасные регионы России - РИА Новости, 02.09.2025
01:58 02.09.2025
Названы самые безопасные регионы России
Названы самые безопасные регионы России - РИА Новости, 02.09.2025
Названы самые безопасные регионы России
Чукотский автономный округ стал самым безопасным регионом за 2024 год, там из российских регионов зарегистрировано меньше всего преступлений за год, в топ-5 -... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T01:58:00+03:00
2025-09-02T01:58:00+03:00
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Чукотский автономный округ стал самым безопасным регионом за 2024 год, там из российских регионов зарегистрировано меньше всего преступлений за год, в топ-5 - НАО, Ингушетия, Магаданская область и Чечня, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. По этим данным, наименьшее количество преступлений зарегистрировано в 2024 году в Чукотском автономном округе - всего 865. Самым близким по количеству преступлений регионом стал Ненецкий автономный округ, там зафиксировано 877 правонарушений. Регионами России, в которых зафиксировано наименьшее количество преступлений, также стали Ингушетия, в которой зарегистрировано 1938 преступлений, Магаданская область - 2499 преступлений и Чеченская республика - 2583 правонарушений. При этом, согласно проанализированным данным, в Центральном федеральном округе зафиксировано наибольшее количество преступлений - более 418 тысяч. Всего же в Российской Федерации за 2024 год зарегистрировано более 1,9 миллиона преступлений.
Названы самые безопасные регионы России

Чукотка стала самым безопасным регионом России за 2024 год

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Чукотский автономный округ стал самым безопасным регионом за 2024 год, там из российских регионов зарегистрировано меньше всего преступлений за год, в топ-5 - НАО, Ингушетия, Магаданская область и Чечня, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
По этим данным, наименьшее количество преступлений зарегистрировано в 2024 году в Чукотском автономном округе - всего 865. Самым близким по количеству преступлений регионом стал Ненецкий автономный округ, там зафиксировано 877 правонарушений.
Регионами России, в которых зафиксировано наименьшее количество преступлений, также стали Ингушетия, в которой зарегистрировано 1938 преступлений, Магаданская область - 2499 преступлений и Чеченская республика - 2583 правонарушений.
При этом, согласно проанализированным данным, в Центральном федеральном округе зафиксировано наибольшее количество преступлений - более 418 тысяч.
Всего же в Российской Федерации за 2024 год зарегистрировано более 1,9 миллиона преступлений.
