https://ria.ru/20250902/regiony-2038971257.html
Названы самые безопасные регионы России
Названы самые безопасные регионы России - РИА Новости, 02.09.2025
Названы самые безопасные регионы России
Чукотский автономный округ стал самым безопасным регионом за 2024 год, там из российских регионов зарегистрировано меньше всего преступлений за год, в топ-5 -... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T01:58:00+03:00
2025-09-02T01:58:00+03:00
2025-09-02T01:58:00+03:00
чукотский автономный округ
ненецкий автономный округ
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Чукотский автономный округ стал самым безопасным регионом за 2024 год, там из российских регионов зарегистрировано меньше всего преступлений за год, в топ-5 - НАО, Ингушетия, Магаданская область и Чечня, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. По этим данным, наименьшее количество преступлений зарегистрировано в 2024 году в Чукотском автономном округе - всего 865. Самым близким по количеству преступлений регионом стал Ненецкий автономный округ, там зафиксировано 877 правонарушений. Регионами России, в которых зафиксировано наименьшее количество преступлений, также стали Ингушетия, в которой зарегистрировано 1938 преступлений, Магаданская область - 2499 преступлений и Чеченская республика - 2583 правонарушений. При этом, согласно проанализированным данным, в Центральном федеральном округе зафиксировано наибольшее количество преступлений - более 418 тысяч. Всего же в Российской Федерации за 2024 год зарегистрировано более 1,9 миллиона преступлений.
https://ria.ru/20250901/peshekhody-2038741069.html
чукотский автономный округ
ненецкий автономный округ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чукотский автономный округ, ненецкий автономный округ, россия, безопасность
Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Россия, Безопасность
Названы самые безопасные регионы России
Чукотка стала самым безопасным регионом России за 2024 год