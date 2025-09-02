Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили украинскую ДРГ при подходе к границе в Сумской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:33 02.09.2025
ВС России уничтожили украинскую ДРГ при подходе к границе в Сумской области
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сумская область
украина
вооруженные силы украины
КУРСК, 2 сен – РИА Новости. Разведчики группировки войск "Север" обнаружили и ликвидировали миномётным огнём в Сумской области диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) вооруженных сил Украины, которая пыталась подойти к государственной границе РФ, сообщил РИА Новости один из бойцов.Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой разведчиков.Группа противника была замечена при выходе из украинского опорного пункта в направлении Курской области, обнаружив угрозу, российские разведчики приняли решение на встречный манёвр и выдвинулись по направлению к противнику.Используя преимущество в знании местности и точные координаты цели, расчёт миномета нанес по группе противника точечный удар. Огонь велся с запасной, хорошо замаскированной позиции, что позволило избежать ответных действий со стороны ВСУ."Нашей группой БПЛА была обнаружена группа противника, которая выходила из опорника и приближалась к государственной границе. Мы с расчётом миномёта 82-го калибра вышли им навстречу, чтобы не допустить их продвижения к нашей границе. Мы установили (миномёт — ред.), сделали три пристрелочных выстрела, после чего наша группа БПЛА нас скорректировала, и мы беглыми по пять (мин - ред.) два раза нанесли огневое поражение", — рассказал разведчик.Группировка войск "Север" действует на участке линии соприкосновения в районе границы с Сумской областью Украины, украинские ДРГ засекаются и уничтожаются ещё на подступах к границе. Применение миномётов является стандартной тактикой для поражения пехоты и легкой бронетехники противника на открытой местности.
Боевая работа расчета самоходного миномета
Боевая работа расчета самоходного миномета. Архивное фото
КУРСК, 2 сен – РИА Новости. Разведчики группировки войск "Север" обнаружили и ликвидировали миномётным огнём в Сумской области диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) вооруженных сил Украины, которая пыталась подойти к государственной границе РФ, сообщил РИА Новости один из бойцов.
Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой разведчиков.
Группа противника была замечена при выходе из украинского опорного пункта в направлении Курской области, обнаружив угрозу, российские разведчики приняли решение на встречный манёвр и выдвинулись по направлению к противнику.
Используя преимущество в знании местности и точные координаты цели, расчёт миномета нанес по группе противника точечный удар. Огонь велся с запасной, хорошо замаскированной позиции, что позволило избежать ответных действий со стороны ВСУ.
"Нашей группой БПЛА была обнаружена группа противника, которая выходила из опорника и приближалась к государственной границе. Мы с расчётом миномёта 82-го калибра вышли им навстречу, чтобы не допустить их продвижения к нашей границе. Мы установили (миномёт — ред.), сделали три пристрелочных выстрела, после чего наша группа БПЛА нас скорректировала, и мы беглыми по пять (мин - ред.) два раза нанесли огневое поражение", — рассказал разведчик.
Группировка войск "Север" действует на участке линии соприкосновения в районе границы с Сумской областью Украины, украинские ДРГ засекаются и уничтожаются ещё на подступах к границе. Применение миномётов является стандартной тактикой для поражения пехоты и легкой бронетехники противника на открытой местности.
