В Раде назвали ликвидацию Парубия началом разборок в стране
14:16 02.09.2025
В Раде назвали ликвидацию Парубия началом разборок в стране
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Ликвидация бывшего спикера Рады и бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия – это только начало, подобные инциденты в стране еще будут, причем не только с политиками, считает депутат украинского парламента Анна Скороход. "Это только начало. У нас будут такие разборки не только с политиками, а в целом между бизнесом, людьми, потому что слишком много оружия внутри страны, никак не контролируемого. Сейчас, учитывая технологии, не всегда нужно использовать людей. К сожалению, мы можем наблюдать, что правоохранительные органы работают так себе", - сказала Скороход в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция". Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". В понедельник глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия. Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
В Раде назвали ликвидацию Парубия началом разборок в стране

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Ликвидация бывшего спикера Рады и бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия – это только начало, подобные инциденты в стране еще будут, причем не только с политиками, считает депутат украинского парламента Анна Скороход.
"Это только начало. У нас будут такие разборки не только с политиками, а в целом между бизнесом, людьми, потому что слишком много оружия внутри страны, никак не контролируемого. Сейчас, учитывая технологии, не всегда нужно использовать людей. К сожалению, мы можем наблюдать, что правоохранительные органы работают так себе", - сказала Скороход в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция".
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". В понедельник глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия.
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
