В Раде предложили пополнять ряды ВСУ пенсионерами и полицейскими - РИА Новости, 02.09.2025
11:40 02.09.2025
В Раде предложили пополнять ряды ВСУ пенсионерами и полицейскими
Депутат Верховной рады Юрий Камельчук на фоне катастрофической нехватки военнослужащих в ВСУ предлагает пополнять их ряды пенсионерами и полицейскими. РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Юрий Камельчук на фоне катастрофической нехватки военнослужащих в ВСУ предлагает пополнять их ряды пенсионерами и полицейскими. "Есть еще много отставных военнослужащих, пенсионеров, которые хотят служить, а им не дают. Да, мы сделали изменения в законодательстве, позволившие в принципе добровольно служить после 60. Но есть и другие запасы работников национальной полиции. Много способов еще заменить молодых людей в более юном возрасте", - сказал Камельчук в эфире украинского YouTube-канала "Суперпозиция". Он также отметил, что в ряды ВСУ можно вернуть и военных, которые самовольно оставили части. Однако тут необходимо решение по замене командования, приказы которых не воспринимаются из-за отсутствия авторитета. "Возраст – это не вопрос, вопрос – в мотивированности военных, которых, по большей части, силой заставили прийти (в ВСУ – ред.). Мы же знаем прекрасно, как ТЦК (военкоматы – ред.) сработали. Посмотрим что будет происходить, думаю, что 23 года – это невозможный возраст. Мы не можем уменьшить его", - подчеркнул депутат. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 28 января заявлял, что привлечение добровольцев в возрасте 18-25 лет указывает на нехватку военнослужащих в рядах ВСУ. Главком ВСУ Александр Сырский 19 января признал, что проводимая на Украине мобилизация не покрывает потребности войск. Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко заявлял, что катастрофическая нехватка людей в подразделениях и невозможность их полноценно восстановить является основной проблемой для украинских войск. Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Местное издание "Страна.ua" в четверг сообщило, что молодые мужчины массово выезжают с Украины после соответствующих разрешений властей, видео с успешным побегом из страны заполонили украинские соцсети. Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала в Раде законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы страны. В рамках законопроекта предполагается введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время действия режима военного времени. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф до 170 тысяч гривен (4,1 тысячи долларов).
украина
в мире, украина, федор вениславский, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, страна.ua
В мире, Украина, Федор Вениславский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Страна.ua
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Юрий Камельчук на фоне катастрофической нехватки военнослужащих в ВСУ предлагает пополнять их ряды пенсионерами и полицейскими.
"Есть еще много отставных военнослужащих, пенсионеров, которые хотят служить, а им не дают. Да, мы сделали изменения в законодательстве, позволившие в принципе добровольно служить после 60. Но есть и другие запасы работников национальной полиции. Много способов еще заменить молодых людей в более юном возрасте", - сказал Камельчук в эфире украинского YouTube-канала "Суперпозиция".
Он также отметил, что в ряды ВСУ можно вернуть и военных, которые самовольно оставили части. Однако тут необходимо решение по замене командования, приказы которых не воспринимаются из-за отсутствия авторитета.
"Возраст – это не вопрос, вопрос – в мотивированности военных, которых, по большей части, силой заставили прийти (в ВСУ – ред.). Мы же знаем прекрасно, как ТЦК (военкоматы – ред.) сработали. Посмотрим что будет происходить, думаю, что 23 года – это невозможный возраст. Мы не можем уменьшить его", - подчеркнул депутат.
Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 28 января заявлял, что привлечение добровольцев в возрасте 18-25 лет указывает на нехватку военнослужащих в рядах ВСУ. Главком ВСУ Александр Сырский 19 января признал, что проводимая на Украине мобилизация не покрывает потребности войск. Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко заявлял, что катастрофическая нехватка людей в подразделениях и невозможность их полноценно восстановить является основной проблемой для украинских войск.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Местное издание "Страна.ua" в четверг сообщило, что молодые мужчины массово выезжают с Украины после соответствующих разрешений властей, видео с успешным побегом из страны заполонили украинские соцсети.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала в Раде законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы страны. В рамках законопроекта предполагается введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время действия режима военного времени. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф до 170 тысяч гривен (4,1 тысячи долларов).
