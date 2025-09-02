https://ria.ru/20250902/pvo-2039061772.html

Российская ПВО сбила 158 украинских беспилотников за сутки

Российская ПВО сбила 158 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 02.09.2025

Российская ПВО сбила 158 украинских беспилотников за сутки

Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T13:03:00+03:00

2025-09-02T13:03:00+03:00

2025-09-02T13:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_7a639b2a6c2f5e847889c1281ee58430.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ во вторник. "Средствами противовоздушной обороны сбиты 158 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 81 130 беспилотных летательных аппаратов, 627 зенитных ракетных комплексов, 24 922 танка и других боевых бронированных машин, 1589 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 167 орудий полевой артиллерии и минометов, 40 904 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины