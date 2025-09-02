https://ria.ru/20250902/pvo-2039061772.html
Российская ПВО сбила 158 украинских беспилотников за сутки
Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ во вторник. "Средствами противовоздушной обороны сбиты 158 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 81 130 беспилотных летательных аппаратов, 627 зенитных ракетных комплексов, 24 922 танка и других боевых бронированных машин, 1589 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 167 орудий полевой артиллерии и минометов, 40 904 единицы специальной военной автомобильной техники.
