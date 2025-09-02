https://ria.ru/20250902/pvo-2038993987.html
ПВО за ночь сбила 13 украинских БПЛА
2025-09-02T07:11:00+03:00
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области", — говорится в сводке.Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, в результате украинской атаки произошло возгорание на верхних этажах двух домов в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону. Позднее в одной из квартир обнаружили неразорвавшийся снаряд, саперы уже вынесли его из здания.По данным Слюсаря, после налета дронов к врачам обратились трое взрослых и один ребенок. Он уточнил, что серьезного вреда здоровью никто из них не получил.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах страны.В ответ на украинские атаки российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
