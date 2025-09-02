Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь сбила 13 украинских БПЛА
07:11 02.09.2025 (обновлено: 07:30 02.09.2025)
ПВО за ночь сбила 13 украинских БПЛА
2025-09-02T07:11:00+03:00
2025-09-02T07:30:00+03:00
безопасность
вооруженные силы украины
беспилотники
ростовская область
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.&quot;В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области&quot;, — говорится в сводке.Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, в результате украинской атаки произошло возгорание на верхних этажах двух домов в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону. Позднее в одной из квартир обнаружили неразорвавшийся снаряд, саперы уже вынесли его из здания.По данным Слюсаря, после налета дронов к врачам обратились трое взрослых и один ребенок. Он уточнил, что серьезного вреда здоровью никто из них не получил.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах страны.В ответ на украинские атаки российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
ростовская область
безопасность, вооруженные силы украины, беспилотники, ростовская область
Безопасность, Вооруженные силы Украины, Беспилотники, Ростовская область

ПВО за ночь сбила 13 украинских БПЛА

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области", — говорится в сводке.

Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, в результате украинской атаки произошло возгорание на верхних этажах двух домов в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону. Позднее в одной из квартир обнаружили неразорвавшийся снаряд, саперы уже вынесли его из здания.
По данным Слюсаря, после налета дронов к врачам обратились трое взрослых и один ребенок. Он уточнил, что серьезного вреда здоровью никто из них не получил.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах страны.
В ответ на украинские атаки российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
