Силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в Ростовской области
Средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ во вторник."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
