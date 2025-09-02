https://ria.ru/20250902/pvo-2038993405.html

Силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в Ростовской области

Силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в Ростовской области - РИА Новости, 02.09.2025

Силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в Ростовской области

Средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T07:11:00+03:00

2025-09-02T07:11:00+03:00

2025-09-02T07:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ во вторник."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростовская область, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)