При атаке ВСУ на Ростов-на-Дону загорелись верхние этажи двух домов
В результате атаки на Ростов-на-Дону загорелись верхние этажи двух домов, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T01:35:00+03:00
2025-09-02T01:35:00+03:00
2025-09-02T01:44:00+03:00
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В результате атаки на Ростов-на-Дону загорелись верхние этажи двух домов, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."В Ростове работают силы ПВО. В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко. На место выехали оперативно-спасательные службы", — написал он.По предварительной информации, пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
