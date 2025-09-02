Рейтинг@Mail.ru
Теплый прием: визит Путина в Китай - РИА Новости, 02.09.2025
20:39 02.09.2025
Теплый прием: визит Путина в Китай
Президент России Владимир Путин посетил Китай с четырехдневным визитом. Он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также провел ряд... РИА Новости, 02.09.2025
Президент России Владимир Путин посетил Китай с четырехдневным визитом. Он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также провел ряд двусторонних встреч. В последний день своего визита российский лидер станет гостем на торжествах к 80-й годовщине победы над Японией и окончания Второй мировой войны.
политика, китай, россия, япония, владимир путин, саммит шос в китае в 2025 году, видео
Политика, Китай, Россия, Япония, Владимир Путин, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Президент России Владимир Путин посетил Китай с четырехдневным визитом. Он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также провел ряд двусторонних встреч. В последний день своего визита российский лидер станет гостем на торжествах к 80-й годовщине победы над Японией и окончания Второй мировой войны.
 
