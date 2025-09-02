https://ria.ru/20250902/putin-2039205356.html

Теплый прием: визит Путина в Китай

Теплый прием: визит Путина в Китай

Президент России Владимир Путин посетил Китай с четырехдневным визитом. Он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также провел ряд...

Президент России Владимир Путин посетил Китай с четырехдневным визитом. Он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также провел ряд двусторонних встреч. В последний день своего визита российский лидер станет гостем на торжествах к 80-й годовщине победы над Японией и окончания Второй мировой войны.

