Теплый прием: визит Путина в Китай
Теплый прием: визит Путина в Китай - РИА Новости, 02.09.2025
Теплый прием: визит Путина в Китай
Президент России Владимир Путин посетил Китай с четырехдневным визитом. Он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также провел ряд... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T20:39:00+03:00
политика
китай
россия
япония
владимир путин
саммит шос в китае в 2025 году
Президент России Владимир Путин посетил Китай с четырехдневным визитом. Он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также провел ряд двусторонних встреч. В последний день своего визита российский лидер станет гостем на торжествах к 80-й годовщине победы над Японией и окончания Второй мировой войны.
китай
россия
япония
Президент России Владимир Путин посетил Китай с четырехдневным визитом. Он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также провел ряд двусторонних встреч. В последний день своего визита российский лидер станет гостем на торжествах к 80-й годовщине победы над Японией и окончания Второй мировой войны.