19:31 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/putin-2039195164.html
Путин отметил, что встречи с Лукашенко не проходят даром
экономика
россия
белоруссия
пекин
владимир путин
александр лукашенко
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о торговле с Белоруссией, отметил, что встречи с главой республики Александром Лукашенко не проходят даром. "Я сказал одному из коллег сейчас, что у нас в принципе торгово-экономические отношения развиваются неплохо, но с Белоруссией - свыше 50 миллиардов долларов", - сказал глава российского государства на встрече с президентом Белоруссии в Пекине. Путин добавил, что у России с небольшим количеством стран есть такой объем товарооборота. "Я что этим хочу сказать - что все-таки наши встречи даром не проходят, что это результат нашей с вами совместной работы", - отметил президент России. Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Во вторник у российского лидера началась программа в Пекине.
экономика, россия, белоруссия, пекин, владимир путин, александр лукашенко
Экономика, Россия, Белоруссия, Пекин, Владимир Путин, Александр Лукашенко
© Фото : Пул Первого/TelegramВладимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Пекине
© Фото : Пул Первого/Telegram
Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Пекине
Путин оценил результат совместной работы России и Белоруссии
