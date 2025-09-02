https://ria.ru/20250902/putin-2039195164.html
Путин отметил, что встречи с Лукашенко не проходят даром
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о торговле с Белоруссией, отметил, что встречи с главой республики Александром Лукашенко не проходят даром. "Я сказал одному из коллег сейчас, что у нас в принципе торгово-экономические отношения развиваются неплохо, но с Белоруссией - свыше 50 миллиардов долларов", - сказал глава российского государства на встрече с президентом Белоруссии в Пекине. Путин добавил, что у России с небольшим количеством стран есть такой объем товарооборота. "Я что этим хочу сказать - что все-таки наши встречи даром не проходят, что это результат нашей с вами совместной работы", - отметил президент России. Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Во вторник у российского лидера началась программа в Пекине.
