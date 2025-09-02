https://ria.ru/20250902/putin-2039194407.html

Путин рассказал о направлениях сотрудничества России и Белоруссии

Россия и Белоруссия имеют много интересных направлений для сотрудничества в сфере промышленной кооперации, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия имеют много интересных направлений для сотрудничества в сфере промышленной кооперации, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин. "У нас очень близкие отношения (у РФ и Белоруссии - ред), межгосударственные. И у нас с Вами добрые личные отношения, но это, может быть, не так важно. Важно то, что результат нашей совместной работы очевиден. Я уже об этом сказал. С точки зрения экономического роста и даже облагораживания структуры экономики, всё-таки у нас многое делается, и делается это достаточно эффективно. И очень много интересных направлений в сфере кооперации, прежде всего промышленной кооперации", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине.

