Путин рассказал о направлениях сотрудничества России и Белоруссии - РИА Новости, 02.09.2025
19:26 02.09.2025
Путин рассказал о направлениях сотрудничества России и Белоруссии
Путин рассказал о направлениях сотрудничества России и Белоруссии - РИА Новости, 02.09.2025
Путин рассказал о направлениях сотрудничества России и Белоруссии
Россия и Белоруссия имеют много интересных направлений для сотрудничества в сфере промышленной кооперации, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2025
экономика
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия имеют много интересных направлений для сотрудничества в сфере промышленной кооперации, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин. "У нас очень близкие отношения (у РФ и Белоруссии - ред), межгосударственные. И у нас с Вами добрые личные отношения, но это, может быть, не так важно. Важно то, что результат нашей совместной работы очевиден. Я уже об этом сказал. С точки зрения экономического роста и даже облагораживания структуры экономики, всё-таки у нас многое делается, и делается это достаточно эффективно. И очень много интересных направлений в сфере кооперации, прежде всего промышленной кооперации", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине.
россия
белоруссия
экономика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Экономика, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин рассказал о направлениях сотрудничества России и Белоруссии

Путин: Россия и Белоруссия имеют много интересных направлений для кооперации

Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Пекине
Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фото : Пул Первого/Telegram
Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Пекине
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия имеют много интересных направлений для сотрудничества в сфере промышленной кооперации, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.
"У нас очень близкие отношения (у РФ и Белоруссии - ред), межгосударственные. И у нас с Вами добрые личные отношения, но это, может быть, не так важно. Важно то, что результат нашей совместной работы очевиден. Я уже об этом сказал. С точки зрения экономического роста и даже облагораживания структуры экономики, всё-таки у нас многое делается, и делается это достаточно эффективно. И очень много интересных направлений в сфере кооперации, прежде всего промышленной кооперации", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине.
Экономика Россия Белоруссия Владимир Путин Александр Лукашенко
 
 
