Путин рассказал о направлениях сотрудничества России и Белоруссии
Путин рассказал о направлениях сотрудничества России и Белоруссии - РИА Новости, 02.09.2025
Путин рассказал о направлениях сотрудничества России и Белоруссии
Россия и Белоруссия имеют много интересных направлений для сотрудничества в сфере промышленной кооперации, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02
2025-09-02T19:26:00+03:00
2025-09-02T19:26:00+03:00
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия имеют много интересных направлений для сотрудничества в сфере промышленной кооперации, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин. "У нас очень близкие отношения (у РФ и Белоруссии - ред), межгосударственные. И у нас с Вами добрые личные отношения, но это, может быть, не так важно. Важно то, что результат нашей совместной работы очевиден. Я уже об этом сказал. С точки зрения экономического роста и даже облагораживания структуры экономики, всё-таки у нас многое делается, и делается это достаточно эффективно. И очень много интересных направлений в сфере кооперации, прежде всего промышленной кооперации", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине.
Путин рассказал о направлениях сотрудничества России и Белоруссии
