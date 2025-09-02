https://ria.ru/20250902/putin-2039193471.html
Путин заявил, что у него всегда есть темы для встреч с Лукашенко
2025-09-02T19:18:00+03:00
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил во вторник на переговорах в Пекине с белорусским лидером Александром Лукашенко, что у него всегда есть необходимость встретиться с президентом Белоруссии и поговорить, где бы ни проходила их встреча. "Семь тысяч километров, как Вы сказали, от наших стран. Тем не менее, где бы мы ни встречались, мы всегда найдем о чем поговорить, и всегда есть необходимость встретиться и поговорить, что любопытно", - сказал Путин во время встречи с Лукашенко в Пекине. Российский лидер находится в Китае с четырехдневным визитом.
2025
