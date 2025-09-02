https://ria.ru/20250902/putin-2039193471.html

Путин заявил, что у него всегда есть темы для встреч с Лукашенко

Путин заявил, что у него всегда есть темы для встреч с Лукашенко - РИА Новости, 02.09.2025

Путин заявил, что у него всегда есть темы для встреч с Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин отметил во вторник на переговорах в Пекине с белорусским лидером Александром Лукашенко, что у него всегда есть необходимость... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T19:18:00+03:00

2025-09-02T19:18:00+03:00

2025-09-02T19:18:00+03:00

в мире

пекин

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039184208_191:120:1089:625_1920x0_80_0_0_2c3113cb96d8a2b73dc3a441e18062d5.jpg

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил во вторник на переговорах в Пекине с белорусским лидером Александром Лукашенко, что у него всегда есть необходимость встретиться с президентом Белоруссии и поговорить, где бы ни проходила их встреча. "Семь тысяч километров, как Вы сказали, от наших стран. Тем не менее, где бы мы ни встречались, мы всегда найдем о чем поговорить, и всегда есть необходимость встретиться и поговорить, что любопытно", - сказал Путин во время встречи с Лукашенко в Пекине. Российский лидер находится в Китае с четырехдневным визитом.

https://ria.ru/20250902/vstrechi-2039146403.html

пекин

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пекин, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко