Белоруссию для России не заменит никто, заявил Путин
Белоруссию для России не заменит никто, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2025
Белоруссию для России не заменит никто, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что ни одна страна не сможет заменить Белоруссию для России. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T18:48:00+03:00
2025-09-02T18:48:00+03:00
2025-09-02T19:04:00+03:00
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ни одна страна не сможет заменить Белоруссию для России.Путин во вторник провел в Пекине встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Вы сказали, что нам, Белоруссии, Россию никто не заменит. Я хочу сказать, что и Белоруссию никто не сможет заменить для России", - сказал президент России на встрече.Путин также отметил, что Россию и Белоруссию связывают "очень близкие межгосударственные отношения".
Белоруссию для России не заменит никто, заявил Путин
Путин: ни одна страна не сможет заменить России Белоруссию