https://ria.ru/20250902/putin-2039188258.html

Белоруссию для России не заменит никто, заявил Путин

Белоруссию для России не заменит никто, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2025

Белоруссию для России не заменит никто, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что ни одна страна не сможет заменить Белоруссию для России. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T18:48:00+03:00

2025-09-02T18:48:00+03:00

2025-09-02T19:04:00+03:00

политика

белоруссия

россия

владимир путин

александр лукашенко

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039184208_191:120:1089:625_1920x0_80_0_0_2c3113cb96d8a2b73dc3a441e18062d5.jpg

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ни одна страна не сможет заменить Белоруссию для России.Путин во вторник провел в Пекине встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Вы сказали, что нам, Белоруссии, Россию никто не заменит. Я хочу сказать, что и Белоруссию никто не сможет заменить для России", - сказал президент России на встрече.Путин также отметил, что Россию и Белоруссию связывают "очень близкие межгосударственные отношения".

https://ria.ru/20250801/belorussiya-2032878363.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, в мире