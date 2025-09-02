Рейтинг@Mail.ru
18:48 02.09.2025 (обновлено: 19:04 02.09.2025)
Белоруссию для России не заменит никто, заявил Путин
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ни одна страна не сможет заменить Белоруссию для России.Путин во вторник провел в Пекине встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Вы сказали, что нам, Белоруссии, Россию никто не заменит. Я хочу сказать, что и Белоруссию никто не сможет заменить для России", - сказал президент России на встрече.Путин также отметил, что Россию и Белоруссию связывают "очень близкие межгосударственные отношения".
© Фото : Пул Первого/TelegramВладимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Пекине
Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Пекине
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ни одна страна не сможет заменить Белоруссию для России.
Путин во вторник провел в Пекине встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Вы сказали, что нам, Белоруссии, Россию никто не заменит. Я хочу сказать, что и Белоруссию никто не сможет заменить для России", - сказал президент России на встрече.
Путин также отметил, что Россию и Белоруссию связывают "очень близкие межгосударственные отношения".
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи, 29 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии
1 августа, 16:54
 
