https://ria.ru/20250902/putin-2039180942.html

"Они одержимы": журналист возмутился из-за заявлений Запада о Путине

"Они одержимы": журналист возмутился из-за заявлений Запада о Путине - РИА Новости, 02.09.2025

"Они одержимы": журналист возмутился из-за заявлений Запада о Путине

Западные страны боятся рациональных взглядов Владимира Путина, написал журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T18:00:00+03:00

2025-09-02T18:00:00+03:00

2025-09-02T18:50:00+03:00

в мире

россия

словакия

европа

владимир путин

чей боуз

роберт фицо

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:707:2048:1859_1920x0_80_0_0_b73ec14ae16b07f41747e3718c96243e.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Западные страны боятся рациональных взглядов Владимира Путина, написал журналист Чей Боуз в соцсети X."Причина, по которой западные СМИ так одержимы демонизацией президента Путина, заключается в том, что они просто боятся услышать его рациональные, спокойные и объективные мнения", — написал он, прикрепив кадры переговоров российского лидера с премьером Словакии Робертом Фицо.На видео Путин назвал западные страны специалистами по фильмам ужасов, говоря об их истерии касательно планов России напасть на Европу. Он также отметил, что любой здравомыслящий человек осознает, что у Москвы не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать.Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население этой мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250831/evrosoyuz-2038645169.html

россия

словакия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, словакия, европа, владимир путин, чей боуз, роберт фицо, нато