"Они одержимы": журналист возмутился из-за заявлений Запада о Путине - РИА Новости, 02.09.2025
18:00 02.09.2025 (обновлено: 18:50 02.09.2025)
"Они одержимы": журналист возмутился из-за заявлений Запада о Путине
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Западные страны боятся рациональных взглядов Владимира Путина, написал журналист Чей Боуз в соцсети X."Причина, по которой западные СМИ так одержимы демонизацией президента Путина, заключается в том, что они просто боятся услышать его рациональные, спокойные и объективные мнения", — написал он, прикрепив кадры переговоров российского лидера с премьером Словакии Робертом Фицо.На видео Путин назвал западные страны специалистами по фильмам ужасов, говоря об их истерии касательно планов России напасть на Европу. Он также отметил, что любой здравомыслящий человек осознает, что у Москвы не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать.Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население этой мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Западные страны боятся рациональных взглядов Владимира Путина, написал журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Причина, по которой западные СМИ так одержимы демонизацией президента Путина, заключается в том, что они просто боятся услышать его рациональные, спокойные и объективные мнения", — написал он, прикрепив кадры переговоров российского лидера с премьером Словакии Робертом Фицо.
На видео Путин назвал западные страны специалистами по фильмам ужасов, говоря об их истерии касательно планов России напасть на Европу. Он также отметил, что любой здравомыслящий человек осознает, что у Москвы не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать.
Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население этой мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
