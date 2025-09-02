https://ria.ru/20250902/putin-2039166533.html

Путин отметил позитивную динамику в торговле между Россией и Сербией

Путин отметил позитивную динамику в торговле между Россией и Сербией - РИА Новости, 02.09.2025

Путин отметил позитивную динамику в торговле между Россией и Сербией

Определенный спад по торговле произошел в 2024 году по торговле между Россией и Сербией, а в этом году наблюдается позитивная динамика, ее надо закрепить,... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T16:57:00+03:00

2025-09-02T16:57:00+03:00

2025-09-02T16:57:00+03:00

экономика

россия

сербия

пекин

владимир путин

александр вучич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039149674_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_6ae04e06058ef177d1bef9ce125f755d.jpg

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Определенный спад по торговле произошел в 2024 году по торговле между Россией и Сербией, а в этом году наблюдается позитивная динамика, ее надо закрепить, сообщил президент России Владимир Путин. Путин в Пекине провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. "В прошлом году, к сожалению, у нас был определенный спад по торговле, но в этом году мы наблюдаем позитивную динамику, и задача заключается в том, чтобы её закрепить", - сказал Путин в ходе переговоров. Российский лидер отметил, что ведомства России и Сербии на постоянной основе работают друг с другом достаточно интенсивно и с результатом. "По-моему, на конец этого года в Белграде намечено очередное заседание Комитета по торгово-экономическим связям, и мы, разумеется, готовы и заинтересованы в продолжении нашей совместной работы по этим направлениям", - сказал президент России.

https://ria.ru/20250625/peskov-2025239166.html

россия

сербия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сербия, пекин, владимир путин, александр вучич