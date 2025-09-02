Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил позитивную динамику в торговле между Россией и Сербией - РИА Новости, 02.09.2025
16:57 02.09.2025
Путин отметил позитивную динамику в торговле между Россией и Сербией
Путин отметил позитивную динамику в торговле между Россией и Сербией - РИА Новости, 02.09.2025
Путин отметил позитивную динамику в торговле между Россией и Сербией
Определенный спад по торговле произошел в 2024 году по торговле между Россией и Сербией, а в этом году наблюдается позитивная динамика, ее надо закрепить,... РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Определенный спад по торговле произошел в 2024 году по торговле между Россией и Сербией, а в этом году наблюдается позитивная динамика, ее надо закрепить, сообщил президент России Владимир Путин. Путин в Пекине провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. "В прошлом году, к сожалению, у нас был определенный спад по торговле, но в этом году мы наблюдаем позитивную динамику, и задача заключается в том, чтобы её закрепить", - сказал Путин в ходе переговоров. Российский лидер отметил, что ведомства России и Сербии на постоянной основе работают друг с другом достаточно интенсивно и с результатом. "По-моему, на конец этого года в Белграде намечено очередное заседание Комитета по торгово-экономическим связям, и мы, разумеется, готовы и заинтересованы в продолжении нашей совместной работы по этим направлениям", - сказал президент России.
экономика, россия, сербия, пекин, владимир путин, александр вучич
Экономика, Россия, Сербия, Пекин, Владимир Путин, Александр Вучич
Путин отметил позитивную динамику в торговле между Россией и Сербией

Путин призвал закрепить позитивную динамику в торговле с Сербией

Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Определенный спад по торговле произошел в 2024 году по торговле между Россией и Сербией, а в этом году наблюдается позитивная динамика, ее надо закрепить, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин в Пекине провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем.
"В прошлом году, к сожалению, у нас был определенный спад по торговле, но в этом году мы наблюдаем позитивную динамику, и задача заключается в том, чтобы её закрепить", - сказал Путин в ходе переговоров.
Российский лидер отметил, что ведомства России и Сербии на постоянной основе работают друг с другом достаточно интенсивно и с результатом.
"По-моему, на конец этого года в Белграде намечено очередное заседание Комитета по торгово-экономическим связям, и мы, разумеется, готовы и заинтересованы в продолжении нашей совместной работы по этим направлениям", - сказал президент России.
Песков рассказал, планируются ли новые контакты Путина и Вучича
25 июня, 04:23
