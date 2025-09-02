https://ria.ru/20250902/putin-2039108409.html
Путин рассказал о сотрудничестве России и Пакистана
Путин рассказал о сотрудничестве России и Пакистана - РИА Новости, 02.09.2025
Путин рассказал о сотрудничестве России и Пакистана
Президент РФ Владимир Путин отметил сотрудничество России и Пакистана на международных площадках и по линии парламентов двух стран. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T14:44:00+03:00
2025-09-02T14:44:00+03:00
2025-09-02T14:44:00+03:00
в мире
пакистан
россия
китай
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039107113_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_97bf9f437c6152ba3471ac524d015585.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил сотрудничество России и Пакистана на международных площадках и по линии парламентов двух стран. Российский лидер во вторник провел в Китае переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. "Мы продолжаем сотрудничать по межпарламентской линии, взаимодействие идет на постоянной основе. Сотрудничаем на международных площадках, Пакистан сейчас исполняет обязанности непостоянного члена Совета безопасности ООН, и у нас идет постоянная работа и на этой важнейшей площадке", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250902/pakistan-2039103310.html
пакистан
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039107113_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_b164680f0a5f8db4169a55cd699a5774.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, россия, китай, владимир путин, оон
В мире, Пакистан, Россия, Китай, Владимир Путин, ООН
Путин рассказал о сотрудничестве России и Пакистана
Путин отметил сотрудничество РФ и Пакистана на международных площадках