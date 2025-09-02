Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о товарообороте России и Пакистана - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/putin-2039106796.html
Путин рассказал о товарообороте России и Пакистана
Путин рассказал о товарообороте России и Пакистана - РИА Новости, 02.09.2025
Путин рассказал о товарообороте России и Пакистана
Президент РФ Владимир Путин рассказал о товарообороте России и Пакистана, отметив, что в силу ряда объективных обстоятельств торговый оборот незначительно... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T14:41:00+03:00
2025-09-02T14:41:00+03:00
пакистан
китай
россия
владимир путин
шос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039098943_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_1770e92325508ffddbc4928e0fbe4fca.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о товарообороте России и Пакистана, отметив, что в силу ряда объективных обстоятельств торговый оборот незначительно снизился. "В ходе предыдущей встречи договаривались об активизации наших отношений (РФ и Пакистана - ред.), и некоторые ещё действительно удалось сдвинуть с мёртвой точки. Вместе с тем, к сожалению, в силу ряда объективных обстоятельств всё-таки торговый оборот у нас несколько снизился. Ну, буквально там на незначительную величину, но тем не менее, это для нас хороший сигнал, чтобы поработать, проанализировать ситуацию и поработать над этим", - сказал Путин в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Путин во вторник в рамках визита в Китай проводит переговоры Шарифом. Встреча проходит в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он уже посетил Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Во вторник Путин продолжает работу уже в китайской столице. Президент России в Пекине также примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250831/pakistan-1956992752.html
пакистан
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина с премьер-министром Пакистана
Встреча Путина с премьер-министром Пакистана.
2025-09-02T14:41
true
PT1M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039098943_197:0:1249:789_1920x0_80_0_0_a381a36ab2df8eecd6187b4252a6250c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пакистан, китай, россия, владимир путин, шос, в мире
Пакистан, Китай, Россия, Владимир Путин, ШОС, В мире
Путин рассказал о товарообороте России и Пакистана

Путин: торговый оборот РФ и Пакистана незначительно снизился

Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Пекине
Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Пекине
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о товарообороте России и Пакистана, отметив, что в силу ряда объективных обстоятельств торговый оборот незначительно снизился.
"В ходе предыдущей встречи договаривались об активизации наших отношений (РФ и Пакистана - ред.), и некоторые ещё действительно удалось сдвинуть с мёртвой точки. Вместе с тем, к сожалению, в силу ряда объективных обстоятельств всё-таки торговый оборот у нас несколько снизился. Ну, буквально там на незначительную величину, но тем не менее, это для нас хороший сигнал, чтобы поработать, проанализировать ситуацию и поработать над этим", - сказал Путин в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Путин во вторник в рамках визита в Китай проводит переговоры Шарифом. Встреча проходит в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине.
Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он уже посетил Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Во вторник Путин продолжает работу уже в китайской столице. Президент России в Пекине также примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шехбаз Шариф во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. 2024 год - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и Пакистана
31 августа, 15:47
 
ПакистанКитайРоссияВладимир ПутинШОСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала