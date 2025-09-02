https://ria.ru/20250902/putin-2039106796.html

Путин рассказал о товарообороте России и Пакистана

Путин рассказал о товарообороте России и Пакистана - РИА Новости, 02.09.2025

Путин рассказал о товарообороте России и Пакистана

Президент РФ Владимир Путин рассказал о товарообороте России и Пакистана, отметив, что в силу ряда объективных обстоятельств торговый оборот незначительно... РИА Новости, 02.09.2025

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о товарообороте России и Пакистана, отметив, что в силу ряда объективных обстоятельств торговый оборот незначительно снизился. "В ходе предыдущей встречи договаривались об активизации наших отношений (РФ и Пакистана - ред.), и некоторые ещё действительно удалось сдвинуть с мёртвой точки. Вместе с тем, к сожалению, в силу ряда объективных обстоятельств всё-таки торговый оборот у нас несколько снизился. Ну, буквально там на незначительную величину, но тем не менее, это для нас хороший сигнал, чтобы поработать, проанализировать ситуацию и поработать над этим", - сказал Путин в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Путин во вторник в рамках визита в Китай проводит переговоры Шарифом. Встреча проходит в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он уже посетил Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Во вторник Путин продолжает работу уже в китайской столице. Президент России в Пекине также примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.

