Россия дорожит отношениями с Пакистаном, заявил Путин
2025-09-02T14:23:00+03:00
2025-09-02T14:23:00+03:00
2025-09-02T14:46:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Москва дорожит отношениями, которые сложились между Россией и Пакистаном, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в рамках визита в Китай провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом."Должен отметить, что Пакистан был и остается нашим партнером. Мы дорожим отношениями, которые сложились между нашими странами", - сказал российский лидер.Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он уже посетил Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Во вторник Путин продолжает работу уже в китайской столице. Президент России в Пекине также примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.
2025
