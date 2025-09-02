https://ria.ru/20250902/putin-2039098807.html

Россия дорожит отношениями с Пакистаном, заявил Путин

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Москва дорожит отношениями, которые сложились между Россией и Пакистаном, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в рамках визита в Китай провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом."Должен отметить, что Пакистан был и остается нашим партнером. Мы дорожим отношениями, которые сложились между нашими странами", - сказал российский лидер.Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он уже посетил Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Во вторник Путин продолжает работу уже в китайской столице. Президент России в Пекине также примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.

