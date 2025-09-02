Рейтинг@Mail.ru
Россия дорожит отношениями с Пакистаном, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2025
14:23 02.09.2025 (обновлено: 14:46 02.09.2025)
Россия дорожит отношениями с Пакистаном, заявил Путин
Россия дорожит отношениями с Пакистаном, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2025
Россия дорожит отношениями с Пакистаном, заявил Путин
Москва дорожит отношениями, которые сложились между Россией и Пакистаном, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Москва дорожит отношениями, которые сложились между Россией и Пакистаном, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в рамках визита в Китай провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом."Должен отметить, что Пакистан был и остается нашим партнером. Мы дорожим отношениями, которые сложились между нашими странами", - сказал российский лидер.Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он уже посетил Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Во вторник Путин продолжает работу уже в китайской столице. Президент России в Пекине также примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.
Россия дорожит отношениями с Пакистаном, заявил Путин

Путин: Москва дорожит отношениями между Россией и Пакистаном

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Москва дорожит отношениями, которые сложились между Россией и Пакистаном, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в рамках визита в Китай провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
"Должен отметить, что Пакистан был и остается нашим партнером. Мы дорожим отношениями, которые сложились между нашими странами", - сказал российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шехбаз Шариф во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. 2024 год
Межгосударственные отношения России и Пакистана
31 августа, 15:47
31 августа, 15:47
Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он уже посетил Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Во вторник Путин продолжает работу уже в китайской столице. Президент России в Пекине также примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.
Нефтяной станок-качалка
Пакистан готов рассмотреть новые поставки нефти из России
21 июня, 18:57
21 июня, 18:57
 
Россия Пакистан Москва В мире Владимир Путин Китай ШОС
 
 
