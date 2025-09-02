Путин на встрече с Фицо объяснил, как заставить Киев уважать чужие интересы
Путин предложил Фицо перекрыть Украине поставки газа и электроэнергии
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече в Пекине
ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал премьер-министру Словакии Роберту Фицо остановить поставки газа и электроэнергии на Украину, чтобы заставить киевские власти уважать чужие интересы.
"Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов", — сказал он на встрече в Пекине.
Фицо ответил, что Словакия жестко реагирует на атаки на нефтяную инфраструктуру и он намерен очень серьезно поднять этот вопрос на переговорах с Владимиром Зеленским 5 сентября.
В последнее время ВСУ трижды атаковали нефтепровод "Дружба", из-за чего прекращались поставки в Венгрию и Словакию. Власти этих республик обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их безопасность, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался на Киев президенту США Дональду Трампу. Тот ответил, что разозлен действиями ВСУ.
С 1 января "Газпром" прекратил прокачку газа через Украину, так как та отказалась продлевать транзитное соглашение даже при закупках третьими странами. Теперь европейцы, в том числе Словакия и Венгрия, получают газ по южному маршруту, через "Турецкий поток". При этом Украина вынуждена закупать газ российского происхождения через посредников и с наценкой — две трети поставок приходятся на Словакию и Венгрию, еще треть — на Польшу. Кроме того, Будапешт и Братислава — крупнейшие поставщики электроэнергии на Украину.
