Переговоры Путина и Фицо завершились

Переговоры Путина и Фицо завершились - РИА Новости, 02.09.2025

Переговоры Путина и Фицо завершились

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Пекине завершились, передаёт корреспондент РИА Новости.

2025-09-02T13:48:00+03:00

2025-09-02T13:48:00+03:00

2025-09-02T13:54:00+03:00

владимир путин

роберт фицо

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039079599_0:272:3062:1994_1920x0_80_0_0_29cdf48b851384695bef90573f30a20e.jpg

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Пекине завершились, передаёт корреспондент РИА Новости.После открытой части переговоров у Путина и Фицо была беседа тет-а-тет, сообщали в Кремле.

2025

владимир путин, роберт фицо, в мире