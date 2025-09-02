Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Путина и Фицо завершились - РИА Новости, 02.09.2025
13:48 02.09.2025 (обновлено: 13:54 02.09.2025)
Переговоры Путина и Фицо завершились
Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Пекине завершились, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2025
владимир путин
роберт фицо
в мире
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Пекине завершились, передаёт корреспондент РИА Новости.После открытой части переговоров у Путина и Фицо была беседа тет-а-тет, сообщали в Кремле.
2025
владимир путин, роберт фицо, в мире
Владимир Путин, Роберт Фицо, В мире
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи в Пекине
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Пекине завершились, передаёт корреспондент РИА Новости.
После открытой части переговоров у Путина и Фицо была беседа тет-а-тет, сообщали в Кремле.
Словакия будет голосовать против отказа от российского газа, заявил Фицо
