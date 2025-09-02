https://ria.ru/20250902/putin-2039080408.html
Переговоры Путина и Фицо завершились
Переговоры Путина и Фицо завершились - РИА Новости, 02.09.2025
Переговоры Путина и Фицо завершились
Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Пекине завершились, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Пекине завершились, передаёт корреспондент РИА Новости.После открытой части переговоров у Путина и Фицо была беседа тет-а-тет, сообщали в Кремле.
Переговоры Путина и Фицо завершились
