Россия никогда не хотела ни на кого нападать, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 02.09.2025
Россия никогда не хотела ни на кого нападать, заявил Путин
Россия никогда не хотела ни на кого нападать, заявил Путин
специальная военная операция на украине
россия
словакия
владимир путин
роберт фицо
ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. У России никогда не было, нет и не будет желания ни на кого нападать, заявил президент РФ Владимир Путин. "Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчёт в том, что у России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать", - сказал Путин в ходе встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо.
россия, словакия, владимир путин, роберт фицо
Специальная военная операция на Украине, Россия, Словакия, Владимир Путин, Роберт Фицо
ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. У России никогда не было, нет и не будет желания ни на кого нападать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчёт в том, что у России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать", - сказал Путин в ходе встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо.
Путин заявил о наличии вариантов обеспечения безопасности Украины
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСловакияВладимир ПутинРоберт Фицо
 
 
