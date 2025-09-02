https://ria.ru/20250902/putin-2039064997.html

Россия никогда не хотела ни на кого нападать, заявил Путин

Россия никогда не хотела ни на кого нападать, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2025

Россия никогда не хотела ни на кого нападать, заявил Путин

У России никогда не было, нет и не будет желания ни на кого нападать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T13:08:00+03:00

2025-09-02T13:08:00+03:00

2025-09-02T13:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

словакия

владимир путин

роберт фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. У России никогда не было, нет и не будет желания ни на кого нападать, заявил президент РФ Владимир Путин. "Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчёт в том, что у России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать", - сказал Путин в ходе встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо.

https://ria.ru/20250902/putin-2039059431.html

россия

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, словакия, владимир путин, роберт фицо