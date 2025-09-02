Россия никогда не хотела ни на кого нападать, заявил Путин

https://ria.ru/20250902/putin-2039064997.html
У России никогда не было, нет и не будет желания ни на кого нападать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. У России никогда не было, нет и не будет желания ни на кого нападать, заявил президент РФ Владимир Путин. "Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчёт в том, что у России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать", - сказал Путин в ходе встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо.
https://ria.ru/20250902/putin-2039059431.html
